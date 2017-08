Der Radolfzeller Abendmarkt zum Thema Mittelalter verbindet Unterhaltung mit Geschichtsunterricht zum Mitmachen. Im September gibt es noch viel mehr davon.

Wild ist die Hedwig. Stolz steht die Replik eines mittelalterlichen Kammergeschützes aus der Mitte des 15. Jahrhundert zwischen Österreichischem Schlösschen und dem Brunnen auf dem Marktplatz. Vor drei Wochen war noch die Freie Reichsritterschaft des Sankt Georgenschildes mit der wilden Hedwig bei einem Scharmützel dabei. Auf dem jüngsten Radolfzeller Abendmarkt stellte die Ritterschaft das burgundische Geschütz zwischen Zelte für Edelmänner. Das Lager sei auf dem Weg zur Schlacht um Bregenz, erklärt Hauptmann Christoph Kenner das nachgestellte Szenarium aus dem Jahr 1408. Auf dem jüngsten Radolfzeller Abendmarkt gab die Ritterschaft mit Armbrustschießen, Zeltlagern und Rüstungen einen kleinen Vorgeschmack auf das im September stattfindende Mittelalter-Spektakel.

Mehr als 1400 Besucher zog der kulinarische Abendmarkt in die Kernstadt und rund um den Marktplatz. Als akustische One Man Band kam Sebastian Kemper als Songman vor das Zunfthaus und unterhielt das mehrfach stark applaudierende Publikum mit Coverversionen und einer ausgefeilten Fußpercussion und Effektgerät. In der Mitte des Marktes reizten die Melody Twins mit Witz und Charme zu einem Tanz zu Discofox und Schlagern. In einer Mischung aus Herold, Marktschreier, Scharlatan, Barde und klassischem Gaukler öffnete Arndt Meyr aus Worblingen beim mittelalterlichen Abendmarkt seinen Zauberkoffer und präsentierte mit dem in die Show eingebauten Zuschauer als Zauberer Piccolo sein magisches Spektakulum.



Die Ritterschaft baute eigens für Kinder einen Stand fürs Armbrustschießen auf. "Damit hätten früher die Knappen der Ritter ihre Treffkraft eingeübt", erläutert der Mitbegründer der Ritterschaft, Matthias Richter. Beim Treffer fielen die Zielscheiben auf ein gespanntes Seil mit Glöckchen und gaben den Kindern ein akustisches Signal. Aus einer Schatzkiste entnahmen sie den Preis für die Treffer. Und wer sich als Ritter verkleiden wollte, konnte in eine mitgebrachte Rüstungen schlüpfen.