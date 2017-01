Stifter bedauern Beschädigungen an zwei Defibrillatoren. Bei der Jahresversammlung wird zudem klar, wie die Zins- und Geldmarktmisere die Stiftung belastet.

Die Bürgerstiftung Radolfzell will in Zukunft gestiftete Defibrillatoren nur noch an überwachten Stellen installieren. Der Grund: Beide bislang von ihr gestifteten Soforthelfer-Geräte für lebensgefährliche Herzattacken seien durch Vandalismus beschädigt worden. Darüber informiert die Stiftung in einer Presseinfo zur jüngst stattgefundenen Jahresversammlung des Stiftungsrats. Manfred C. Noppel, der Vorsitzende der Stiftung, wies darauf hin, dass als mögliche Platzierung künftig somit wohl nur noch die Automatenräume der Volksbank oder der Sparkasse in Frage kämen.

Die Enttäuschung angesichts der verübten Beschädigungen sei in der Stiftung groß, wie es in der Pressinfo heißt. Ein weiterer Wermutstropfen sei die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftung. Laut dem Jahresabschlussbericht 2015 von Vorstandsmitglied Günter Karrer leide die Stiftung vor allem unter der aktuellen Zins- und Geldmarktsituation, an die die vorgeschriebene Anlagestrategie des Stiftungsvermögens gekoppelt sei. Als wichtige Aufgabe werde deshalb von allen Seiten die Vergrößerung des Kreises von Stiftern und Zustiftern gesehen, damit die Arbeit mit dem Schwerpunkt soziales Engagement und Förderung im Bereich Jugendarbeit weiter forciert werden könne.

Bei den Neuwahlen von Stiftungsvorstand und Stiftungsrat ergaben sich laut Presseinfo kaum Veränderungen. Manfred C. Noppel, Günter Karrer und Oliver Preiser wurden demnach in ihren Ämtern im Stiftungsvorstand bestätigt. Michael Vögele bleibt Stiftungsratsvorsitzender und Herbert Bruttel sein Stellvertreter. Der Kreis der restlichen Stiftungsräte – Renate Endres, Thomas Gnann, Michael Ludin, Christof Stadler, Lorenz Thum – verkleinerte sich um Hans Dieter Rehfeld, der aus persönlichen Gründen ausscheidet, wie es in der Presseinfo weiter heißt.

Christof Stadler regte an, dass die Bürgerstiftung beim Stadtjubiläum gebührend auf sich aufmerksam machen sollte. Es sei auch zu überlegen, eine Info-Stelle an einem markanten Ort in der Stadt aufzustellen, um den Bekanntheitsgrad der Einrichtung zu erhöhen.