Radolfzell Bürgerprojekt: Die Masken-Gesichter für Dox City entstehen

Wir machen Geschichte: Teilnehmer kommen beim Maskenbau-Kurs für Dox City schwer ins Schwitzen. Das Bürgerprojekt zum Stadtjubiläum geht in die heiße Phase

Radolfzell – "Nichts denken, nur machen!" lautete die Devise beim Versuch aus einer Kugel Ton – so groß wie ein Tischtennisball – in zehn Sekunden ein Gesicht zu formen. Dann in weiteren zehn Sekunden eine Nase, egal ob groß oder klein, knubbelig oder spitz. Dann die Augen und der Mund: "Toll, was da entsteht", ermuntert Walter Koch eine Teilnehmerin beim Maskenbaukurs für Dox City Radolfzell. "Es ist egal, wie das Gesicht aussieht – wir müssen mit unserem Gesicht ja auch leben und es klappt doch einigermaßen, oder?", bringt der Maskenbauer und Regisseur die Runde zum Lachen. Schwitzend bei 35 Grad im Schatten meistern die Teilnehmer eine Aufgabe nach der anderen. Erleben, dass Mutter Erde viel verzeiht und geduldig ist. Mit jeder Minute kommt mehr Leichtigkeit und Fröhlichkeit auf und dort, wo es fehlt, auch das Selbstvertrauen, die große Maske zu bauen, um in eine Rolle für das Dox City Maskentheater vom 8. bis 10. Juli zu schlüpfen.

Gut 25 Männer, Frauen und Jugendliche sind an diesen vier Nachmittagen im Hof der Zeller Kultur am Werkeln. 50 bis 60 Masken sind schon im Vorfeld bei den Workshops von Walter Koch im Atelier von Victoria Graf in Böhringen entstanden. "Zuerst wird eine Grundform aus Ton gemacht, die wir dann mit Original Baseler Maskenpapier abkaschieren", beschreibt Walter Koch die professionelle Herstellung. Wenn die Masken trocken sind, werden die Augen- und Mundöffnungen ausgeschnitten, bevor es ans Anmalen geht. Bewusst macht Walter Koch in der Phase der Gestaltung mit Ton zeitlich etwas Druck: "Die Leute sollen einfach zügig den Ton bewegen und nicht darüber nachdenken, ob die Maske gut aussieht.

Als größte Behinderung beim Maskenbau sieht er den Zwang zur Perfektion, der letztlich die Kreativität einschränke. Vielmehr gehe es darum, Gesichter intuitiv entstehen zu lassen und dann eine Rolle für ihr Leben zu suchen, verbunden auch mit der Frage: Kann ich mich für Dox City in etwas verwandeln, das ich gar nicht bin und vielleicht auch gar nicht sein möchte. Einfach nur zum Spaß?

"Das Verwandeln ist ein Urtraum der Menschen", erzählt Walter Koch. Dem pflichtet Rebecca Nowak aus Arlen bei, die schon als Schülerin gerne in die Theater AG ging und es liebt, in andere Rollen schlüpfen. "An Fasnacht bin ich meist grauslig unterwegs, die Maske für Dox City soll schön werden", erzählt sie und streichelt liebevoll den Tonkopf, dessen zukünftige Rolle sie aber nicht verraten will. Der Maskenbau gemeinsam mit ihrer Tochter sei eine ganz besondere Erfahrung gewesen mit vielen Glücksmomenten, etwa, als die getrocknete Papierschicht der Maske vom Ton-Rohling abgelöst wurde: "Das ist wie eine Geburt!" Einer, der sich ebenfalls mit großer Begeisterung für Dox City engagiert und schon mehrere Masken gebaut hat, ist der Radolfzeller Wolfgang Drobig. "Man lebt sich während des Gestaltens in seine Maske ein und identifiziert sich damit. Das ist richtig toll und einmal ein ganz anderes Gefühl! Wie es wohl sein wird als Chef eines Bistros in Dox City Radolfzell?"

