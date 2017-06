Radolfzell Bürger gestalten ein Magazin zum Stadtjubiläum

Wir machen Geschichte: 68 Seiten üppig bebildert – das Magazin als nächstes Bürgerprojekt zum 750. Radolfzeller Stadtjubiläum ist auf der Zielgeraden. Am Samstag beginnt der Verkauf.

Das Magazin der Bürgerredaktion steht und wird gerade im Radolfzeller Gewerbegebiet gedruckt und gebunden. Für Herstellung und grafische Gestaltung war die Kommunikationsdesignerin Annette Maucher verantwortlich, für Konzept und Inhalt die Magazin-Redakteurin und Journalistin Doris Burger. Am 17. Januar tagte die Redaktion zum ersten Mal im Berufsschulzentrum. Dort fand sie dank Schulleiter Norbert Opferkuch einen großen hellen Raum für die regelmäßigen Treffen. Schnell stand das Kernteam: Dabei waren Heinz-Peter Lauinger als Experte fürs Brauchtum: Er schrieb als langjähriger Zunftrat nicht nur kenntnisreich über die Fasnacht, sondern auch über das Hausherrenfest. Willi Jung aus Böhringen arbeitete souverän mit Kamera und Stativ und lieferte beeindruckende Fotos der Radolfzeller Türme. Michael und Renate Hornung gingen dem Original „Radolfzeller Kirsch“ auf den Grund: Eine Recherchereise führte sie sogar nach Triberg in den Schwarzwald.

Rudolf Ehrle, der Mann der (fast) alles weiß, löste „Rädzell“ und erklärte das frühere und heutige „Wirtschaftsleben“ der Stadt: Der legendäre Leierkasten spielt dabei eine herausragende Rolle. Marina Aigeldinger, die bei Allweiler gelernt hat, spürte während der Nacht der Unternehmen ihren beruflichen Anfängen nach. Klaus Kaupp war der Mann für die Stadtteile, er lebt als Multitalent in Güttingen. Dazu kamen etliche freie Mitarbeiter, die Texte, Fotos oder gar Limericks lieferten.

Kernstück der Redaktionsarbeit war Radolfzell aus der Sicht seiner Bewohner: 32 von 32 000 zeigen, was sie mit der Stadt und dem Jubiläum verbindet und was sie sich für die Zukunft Radolfzells wünschen. Ausgewählt und befragt wurden vor allem Einwohner, die normalerweise nicht in der ersten Reihe stehen – aber die Stadt lieben und voranbringen wollen.

Am Samstag, 10. Juni, verkauft die Redaktion das Magazin für drei Euro auf dem Markt (9.30 bis 12 Uhr): Weitere Verkaufsstellen: Buchhandlung Greuter, Buchhandlung am Obertor, Tourist- und Stadtmarketing im Bahnhof, Glückssträhne in der Seestraße 27, Victoria Graf in der Singener Straße 15 in Böhringen.