Radolfzell Bücher, Reisen und Gutscheine  das Radolfzeller Weihnachtsgeschäft lief gut

Händler hätten sich vom Weihnachtsgeschäft mehr erhofft, zeigen sich aber dennoch zufrieden.

Weihnachtsgeschäft – das bedeutet für den Einzelhandel, dass in den Monaten November und Dezember ein hoher Anteil am Jahresumsatz erwirtschaftet wird. Für einige Händler begann das Weihnachtsgeschäft schleppend. Insgesamt verlagerte sich der Weihnachtsverkauf in den Dezember hinein. Radolfzeller Händler zeigen sich bei einer Stichprobe dennoch zufrieden. Wer seine Waren und Dienstleistungen zugleich im Internet angeboten hatte, profitierte vom Trend der Online-Bestellung.

„Unter dem Strich sind wir zufrieden“, beurteilt Christian Dreier vom Buchhandel Greuter das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Insgesamt habe er sich jedoch mehr erhofft. Man habe den Eindruck, dass das Weihnachtsgeschäft jedes Jahr etwas später einsetzt, so der Filialleiter. Das Unternehmen investierte zudem in den Online-Handel, der zum Umsatz beigetragen hatte. Auch Foto-Huber zeigte sich mit dem Geschäft zu Weihnachten zufrieden. Viele hätten Gutscheine für Portrait-Serien verschenkt oder ein Familien-Shooting für Weihnachten gemacht, sagt Denise Kiesling. Die Themenfotografie brächte eine Abwechslung in das Alltagsgeschäft und mache viel Spaß. Der Dienstleister profitierte auch von der Onlinepräsenz. Auch die Tourismus-Branche kennt ein Weihnachtsgeschäft. Jessica Schwarz vom TUI-Reisebüro verkaufte Reisen als Geschenk für Familien oder Gutscheine für Städtereisen. Dieses Jahr fragten die Radolfzeller als Weihnachtsgeschenk vermehrt nach Musical-Reisen in die Städte Stuttgart, Berlin oder Hamburg.

Familien mit Kindern verbringen Weihnachten in Radolfzell und fahren ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem klassischen Urlaub auf die Kanaren. Auch Sonja Uhl vom Spielwarenladen Swars ist mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Jährliche Umsatzsteigerungen wie große Unternehmen könne sie nicht erwarten, aber sie freue sich über jeden hiesigen Kunden, der ihr die Treue hält. „Das gute Niveau vom letzten Jahr konnten wir halten“, sagt Inhaber Klaus Uhl. Das stimmt ihn zufrieden.