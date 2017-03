Radolfzell Buchautor beleuchtet die Geschichte der Radolfzeller CDU

Michael Bingeser beschreibt in einem Buch den Werdegang und die Themen der Radolfzeller CDU.

Der Radolfzeller Michael Bingeser hat kleines Buch über ein Stück kommunalpolitischer Historie geschrieben: Ein halbes Jahr wälzte er im Stadtarchiv alte SÜDKURIER-Bände für seine "kleine Geschichte" über die Radolfzeller CDU. Anlass für das Werk war das 70-jährige Bestehen des CDU-Stadtverbands in 2016. "Es ist keine Chronik und auch keine historisch-wissenschaftliche Arbeit, sondern in allererster Linie der Versuch, die CDU als kommunalpolitisch erste Kraft über sieben Jahrzehnte zu beschreiben", unterstrich Michael Bingeser bei der Übergabe der ersten Exemplare an Katharina Maier, Leiterin der Abteilung Stadtgeschichte.

Michael Bingeser, alteingesessener Radolfzeller, ist zwar kein Mitglied der CDU, aber mit ihr aufgewachsen. Sein Vater Wolfgang Bingeser war von 1954 bis 1968 Vorsitzender des CDU-Stadtverbands und Rekordhalter an Amtsjahren, seine Frau Dagmar ist aktuell Vorstandsmitglied der Radolfzeller CDU. So konnte Michael Bingeser einiges auch aus persönlicher Erinnerung verfassen und auf eigene Kontakte zu Zeitzeugen zurückgreifen.

Die 70-seitige Arbeit startet mit einer Einführung über den Beginn des politischen Lebens in Radolfzell nach den Jahren des NS-Regimes. 1956 stellt der SÜDKURIER fest, dass die CDU die damals jüngste Liste für den Gemeinderat hatte.

Interessant seien für ihn die früheren "Aufreger" gewesen, so Michael Bingeser – ähnliche Themen wie heute, von Eisenbahnüberquerungen- und brücken, Verkehrskonzepten, Herzengelände und Stadthalle über Neubauten von Schulen, Gewerbeansiedlungen, Wohnbau bis zur Altstadtsanierung mit der Uraltfrage, was erhaltenswert sei und was nicht. Die bestehende Bahnhofsunterführung taucht politisch 1969 auf. Das Sernatinger-Haus war 1984 als mögliche Jugendherberge in einigen Köpfen und das Thema "Nacktbaden im Mindelsee" bewegte 1984 die Gemüter. Als wichtige historische Schlaglichter nicht fehlen durften die beiden Bundeskanzler-Besuche in Radolfzell: Kurt Georg Kiesinger 1969 und Angela Merkel 2016.