Radolfzell Brückenfest wird zur sozialen Tradition

Das Brückenfest ist ein beliebter Treff der Radolfzeller. Auch der Erlös der jüngsten Auflage kommt wieder dem Querklex zugute.

Beim 14. Brückenfest bewiesen die Radolfzeller, dass sie ihre gegenseitige Verbundenheit und Lebensfreude bei entsprechenden Festen gerne zum Ausdruck bringen. Das Fest neben der früheren Metallbrücke zur Mettnau hätte ursprünglich nur eine Art Straßenfest der Anwohner werden sollen. Zu ihnen gehörte auch Heinz Schmitt, der mit seinen Fußballfreunden des FC die Initiative ergriff und ein zünftiges Fest auf die Beine stellte. Der Reinerlös ging schon damals an den Querklex, der sich für behinderte Kinder engagiert. An dieser sozialen Tradition wird bis heute festgehalten.

Das Team der FC-Fußballer unter der Regie von Heinz Schmitt arbeitete wieder ehrenamtlich. Auch das Zeller Hannoken-Sextett spielte kostenlos und brachte die vielen Besucher in die richtige Stimmung. Am Grill herrschte ständig großer Andrang und auch die Helfer an den Zapfhähnen hatten viel zu tun. Anfänglich pfiff zwar ein kräftiger Wind über Tische und Bänke. Der Versuch, große Sonnenschirme aufzustellen, war keine gute Idee. Man kapitulierte schon bald vor der Kraft der Winböen. Zeitweise kamen zwar dunkle Gewitterwolken über die Stadt gezogen, doch die Organisatoren hatten das Glück der Tüchtigen. Der Gewitterwind konnte der lockeren Atmosphäre keinen Abbruch tun. Von Stunde zu Stunde stieg der Stimmungspegel an und auch das Hannoken-Sextett blühte musikalisch immer mehr auf.

Auffallend war erneut der hohe Anteil der Radolfzeller, die sich offensichtlich mit diesem "Fest der einheimischen Bevölkerung" identifizieren. Fast jeder kannte jeden. Als Resümee meinte Cheforganisator Heinz Schmitt nach dem erfolgreichen Verlauf: "Das war einfach ein Super-Fest, auf das wir alle stolz und auch dankbar sein können." Da sich alle Akteure, Helfer und dss Hannoken-Sextetts ohne Gage engagiert hatten, wird vor allem aus dem noch zu ermittelnden Reinerlös dem Querklex wieder eine stattliche Spende übergeben werden können.

