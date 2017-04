Radolfzell Briefmarkenverein zeigt seine Schätze

Besondere Briefmarken und historische Postkarten: Zu seinem 30-jährigen Bestehen stellt der Briefmarkenverein Radolfzell in den Räumen der Sparkasse aus. Es ist auch eine Hommage an ein altmodisches Hobby.

Das Sammeln von Briefmarken hat längst nicht mehr so viele Anhänger wie früher, insbesondere bei der jüngeren Generation. Aber es ist seit jeher für viele Hobbysammler eine spannende Freizeitbeschäftigung. Der Briefmarkenverein Radolfzell kann in diesen Wochen seinen 30. Geburtstag feiern. Die Vereinsgründung wird mit einer sehenswerten Ausstellung in der Radolfzeller Zweigstelle der Sparkasse Hegau-Bodensee gewürdigt.

Nach einem schönen, romantischen Abend seine Begleitung mit den Worten einzuladen „Komm doch noch mit rauf, ich zeige Dir meine Briefmarkensammlung“ sei inzwischen „mega-out“, so Sparkassendirektor Peter Zinsmaier bei der Begrüßung der Gäste. Genauso verhält es sich mit den Briefmarken selbst. Viele Kinder kennen gar keine Briefmarken mehr. Heute werde meist nur noch gemailt oder per SMS kommuniziert. Trotzdem hätten Briefmarken nach wie vor einen besonderen Reiz, so Zinsmaier. In der Ausstellung im Foyer der Sparkasse werden neben zahlreichen Briefmarken auch historische Postkarten gezeigt, so eine Sonderpostkarte zur 1100-Jahr-Feier von Radolfzell aus dem Jahr 1926, von der früheren Steinzeitsiedlung auf der Mettnau, die 1954/55 abgerissen wurde, sowie von alten Bodenseeschiffen mit Sonderstempeln. Alles besondere Raritäten, die einen Besuch der Ausstellung lohnen.

Ende April 1987 gründeten auf Initiative von Manfred Ampferl mehrere Sammler den Briefmarkenverein. Rasch kletterte die Zahl der Mitglieder auf über 30, berichtete Vorsitzender Dieter Nemack bei der Eröffnung der Ausstellung. Früher habe fast jedes Kind Briefmarken gesammelt. Dies sei durch die Entwicklung der Medien leider ins Hintertreffen geraten. Heute werden Sammlungen überwiegend vererbt und nicht selten wieder verkauft. Eine Entwicklung, die den Briefmarkenvereinen Sorgen bereitet. Trotzdem haben sich die Radolfzeller Philatelisten als aktiver Verein weiterentwickelt.

Seit 15 Jahren wird eine rege Partnerschaft mit dem elsässischen Dorlisheim gepflegt. Leider seien die Verbindungen mit der südfranzösischen Partnerstadt Istres eingeschlafen, da sich der dortige Verein aufgelöst habe. Man erinnere sich gern an die Besuche in Istres. Alljährlich findet in Radolfzell ein Großtauschtag für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten statt. Regelmäßig treffen sich die Vereinsmitglieder jeden zweiten und vierten Sonntag des Monats ab 10 Uhr zu Tauschtagen im Vereinslokal der Kleintierzüchter.

Zum Verein

in der Sparkasse dauert bis Ende April

Die Gründungsversammlung des Briefmarkenvereins fand am 30. Dezember 1986 statt. Seither finden auf Initiative des Vereins regelmäßig Tauschtreffen und einmal jährlich eine Sammlerbörse statt. Der Verein pflegt freundschaftliche Kontakte zum Briefmarkenverein in Dorlisheim im Elsaß und zu Sammlern in Istres. Die nächsten Tauschtermine sind für den 23. April und den 28. Mai geplant.

Der Verein im Internet: www.briefmarken-radolfzell.de