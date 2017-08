Radolfzell Brausch und Astor beim Zunfthaussommer: Eine urkomische Fahrt zur Hölle

Das Comedy-Duo Brausch und Astor begeistert beim Zunfthaussommer der Narrizella Ratoldi. So ziemlich jeder kriegt sein Fett weg.

Narizella-Präsident Martin Schäuble begann den Abend mit einer Warnung. Das Publikum sei zu einer einer "Risiko-Veranstaltung" gekommen, man müsse sich darauf gefasst machen, dass der anwesende Haufen Konstanzer und Allensbacher austicke. Auch das Allensbacher Comedy-Duo, das bereits vor vier Jahren im Zunfthaus auftrat, wurde mit Humor begrüßt. "Wir dachten es geht nicht blöder, aber es geht", erklärte Martin Schäuble und ergänzte "Sie sahen schon vor vier Jahren furchtbar aus und haben einen Scheiß erzählt und heute wird es nicht besser".

Urkomisch, frech, bissig und gleichzeitig liebevoll und heimatverbunden – mit diesem Mix sorgt das Allensbacher Duo bereits seit vielen Jahren für Begeisterung und ist bei der Konstanzer Fernsehfastnacht im Konzil eine feste Größe. Neben aktuellen Themen und Fernsehgrößen wurden im urigen Zunfthaus auch Radolfzell und seine Nachbargemeinden in einem Feuerwerk an Pointen aufs Korn genommen. Bereits ihre Anreise nach Radolfzell sei eine Herausforderung gewesen. Erst als sie "Fahr zur Hölle du scheiß Navi" gerufen hätten, habe das Navigationsgerät sie endlich nach Radolfzell navigiert.

Gleich zu Beginn begrüßte das närrische Duo die Schriftstellerin Gabi Hauptmann aus ihrer Heimatgemeinde Allensbach und zeigten sich erleichtert, dass diese das Thema "impotente Männer" bereits behandelt habe. Im Mittelpunkt des Schlagabtauschs standen unter anderem die Schwaben. Auf die Frage was das größte Kompliment an schwäbische Hausfrauen sei, lautete die Antwort "Du siehst aber abgeschafft aus". Im zweiten Programmpunkt trafen Raphael Brausch in seiner Rolle als "Cindy aus Marzahn" und Ingolf Astor als Reiner Calmund in der Mettnau-Kur aufeinander. Reiner Calmund outete sich dabei als "Second-Hand Vegetarier" und klärte das grölende Publikum auf: "Die Kuh frisst Grünzeug und ich fress die Kuh".

"Me kicks a horse" – mit diesen Worten eröffnete Ingolf Astor in seiner Rolle als "Katze" (Blondine Daniela Katzenberger) ein Feuerwerk an pointenreichen Spötteleien und knüpfte sich Raphael Brausch alias Donald Trump vor. Bei ihrem zufälligen Treffen auf der Konstanzer Imperia-Statue hagelte es verbale Seitenhiebe. So erinnere sie die Präsidentenwahl in Amerika an eine Klassensprecherwahl der Grundschule, sinnierte die "Katze". Man wähle den Dümmsten weil´s am lustigsten sei. Gleichzeitig ermahnte sie Trump sich mal anständig zu benehmen, schließlich sitze da unten der SÜDKURIER. Trumps Antwort: "Mich interessiert nur Nordkorea". Auch das glamouröse Ehepaar Robert und Carmen Geissen aus der gleichnamigen Fernsehshow wurde perfekt in Szene gesetzt. Im Wartebereich des Radolfzeller "Martin Staab"-Flughafens wartete das Paar auf seine Weiterreise und ließ ihre Erfahrungen in der Radolfzeller Metropole Revue passieren.

Die vier großartigen Nummern wurden von einer urkomischen Zugabe gekrönt. Dabei schlüpfte das Duo in die Rollen der Fernsehköche Alfred Biolek und Jogi Löw und beherrschten Sprachmelodie, Gestik und Mimik ihrer Vorbilder perfekt. Bei ihrer fiktiven Kochshow live aus dem Zunfthaus blieb kein Auge trocken. Wichtig sei vor allem, nicht zu große Portionen zu kochen, denn beim Kochen sei es wie beim Fußballnationalspieler Mesut Ösil, die Augen seien größer als der Magen.

Der Zunfthaussommer

Auch beim 4. Zunfthaussommer setzt Narizella-Präsident Martin Schäuble auf regionale Kleinkunst und landete mit dem Duo "Astor und Brausch" einen Volltreffer. Die insgesamt fünf Veranstaltungen des Zunfthaussommers sind von pfiffigem Humor und einem Gespür für die Menschen am See geprägt. Einen krönenden Abschluss gibt es am Freitag, 25. August mit dem Programm "Baden trifft".