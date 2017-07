Radolfzell Brand im Speicher eines Mehrfamilienhauses

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Speicher Schlimmeres verhindert.

Aus noch unklarer Ursache ist am Montag, gegen 11 Uhr, in einem Speicherabteil eines Mehrfamilienhauses im Schiedelenweg ein Brand ausgebrochen. Zeugen, die den Brandgeruch bemerkten, alarmierten die Feuerwehr, die durch ihr schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten verhindern konnte. Das berichtet die Polizei. Eine unter dem Speicher liegende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen, denn Wasser war in die elektrischen Leitungen gelangt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.