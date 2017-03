Radolfzell Boxclub Radolfzell als Brücke zur Integration

Sie trainieren nicht nur Jabs und Haken, sondern auch das Ankommen in ihrer neuen Heimat: Im Boxclub Radolfzell finden Flüchtlinge Freunde und lernen im Vereinsleben die Sprache schneller.

Die Politik diskutiert und investiert viel in die Integration jugendlicher Flüchtlinge. Über den Erfolg gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen. Einerseits sucht das Handwerk dringend Fachkräfte, andererseits steigt die Zahl an Straftätern unter Flüchtlingen und Asylbewerbern. Ein ernsthaftes Problem scheinen die Sprachprobleme zu sein. Gerade viele Jugendliche können oder wollen sich sprachlich nicht weiterbilden. Doch damit verbauen sie sich ihre Zukunft.

Ein leuchtendes Beispiel gelungener Integration jugendlicher Flüchtlinge gibt der Boxclub Radolfzell. Sein Vorsitzender und Trainer Rocco Rando hat zwar selbst einen Migrationshintergrund, lebt aber schon Jahrzehnte in Deutschland und fühlt sich inzwischen auch als richtiger Alemanne. Für ihn ist das Boxen beim Boxclub ein guter Weg, über den Sport junge Ausländer zu integrieren, sie mittelfristig in die Gesellschaft einzubinden. Beim Boxsport im Verein bauen sich Sprachprobleme systematisch ab. Zudem entstehen schnell Freundschaften, sagt Rando.

Zu den Aktivsten zählen vor allem zwei afghanische Jugendliche sowie ein iranischer Kurde. Die beiden afghanischen Brüder haben in der relativ kurzen Zeit ihrer Mitgliedschaft im BC Radolfzell geradezu sensationelle sportliche Erfolge erzielt. Beide zählen inzwischen zu den Leistungsträgern im Verein. Der 19-jährige Naibe flüchtete vor zwei Jahren monatelang auf dem Landweg aus seiner Heimatstadt Kapise bei Kabul nach Deutschland und hat nun eine kleine Wohnung im Stockacher Ortsteil Wahlwies gefunden. Er arbeitet derzeit in Singen in einem Autohaus.

Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Sahil kam wenige Monate später an. Auch er erreichte Deutschland vorwiegend auf dem Landweg. Seither lebt er in einer Wahlwieser Pflegefamilie und geht noch zur Schule. Erst kürzlich wurde Sahil Nazari sensationell Baden-Württembergischer Jugendmeister im Schwergewicht (81 Kilo) und gleichzeitig Deutscher Vizemeister. Schon 2016 ging er aus zwei Finalkämpfen als klarer Sieger hervor und holte Gold. Beide Brüder hatten sich schon in Afghanistan dem Boxsport verschrieben. Den Kontakt mit jungen Radolfzeller Sportlern suchte auch der 20-jährige iranisch-kurdische Flüchtling Ayub Ghadermarzi, der vor einem Jahr hier angekommen ist. Er wurde in seiner Heimat verfolgt, da er kein Moslem war. Er wollte als Atheist leben, womit er in seiner Familie und der muslimisch geprägten Gesellschaft als "Ungläubiger" in Ungnade fiel.

Trainiert wird viermal wöchentlich jeweils zwei Stunden in der Untersee-Sporthalle. Für Rando ist die charakterliche Stärkung der jugendlichen Boxer eine vordringliche Frage. Doch Fitness, Körperbeherrschung und auch die Intelligenz seien eine wichtige Voraussetzung, um bei Wettkämpfen Erfolg zu haben. Für die jungen Sportler ist das Boxen eine stabile Brücke der Integration geworden, die ihnen einen Weg in ihre Zukunft in der neuen Heimat Deutschland sichert.