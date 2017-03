Radolfzell Bootsverleiher Rudolf Albiez hat immer etwas zu tun

Im Winter hat Rudolf Albiez seine Boote und die Anlage am Radolfzeller Seeufer für die neue Saison in Schuss gebracht. Nun freut sich der 66-Jährige auf den Sommer an seinem schönen Arbeitsplatz.

Ab Samstag wird sich der Blick auf den Untersee wieder verändern. Denn dann startet praktisch die Wassersport-Saison auf dem See. Auch wenn zum Beispiel der Kranbetrieb im Yachthafen erst ab Anfang April beginnt, werden von diesem Wochenende an wieder mehr Boote zu sehen sein. Dafür sorgt unter anderem Rudolf Albiez, der seit bereits 25 Jahren seinen Bootsverleih am Radolfzeller Ufer betreibt.

Rund sechs Monate sind seine Boote pro Jahr auf dem See. Während des restlichen halben Jahres liegen sie an mehreren Plätzen verteilt im Winterlager. Doch auch während dieser Zeit ist Rudolf Albiez nicht untätig. Schließlich müssen die Tret- und Motorboote gewartet und auf die neue Saison vorbereitet werden. Es gilt die Unterseiten mit einer Spezialfarbe zu bestreichen, die verhindert, dass sich Algen an der Bordwand festhalten können. Das ist am Standort von Rudolf Albiez kaum zu verhindern, denn hier mündet der Mühlbach, der zuvor die gesamte Innenstadt durchflossen hat, in den Zeller See. Er bringt viele Nährstoffe mit, die das Algenwachstum fördern.

Bereits im Herbst, wenn im Oktober die Saison beendet ist, bereitet Rudolf Albiez die Steganlage auf die Wintermonate vor. Die Anlage, die der Stadt Radolfzell gehört, muss davor geschützt werden, dass sie auf dem Boden aufliegt, was bei niedrigem Wasserstand im Winter durchaus passieren könnte. Dafür befestigt der 66-Jährige etliche Autoreifen auf der Unterseite. Sie puffern den direkten Bodenkontakt ab. Diese Arbeiten sind für Albiez längst Routine. Im 25. Jahr seiner Bootsvermietung sind er und seine jungen Mitarbeiter, die in der Hochsaison aushelfen, gut eingespielt.

Außerdem möchte er seinen Arbeitsplatz nicht mit anderen tauschen: "Es ist ein Geschenk hier am See zu arbeiten", sagt er. Dabei hat sich bereits einiges verändert. Im vergangenen Jahr hat nur wenige Meter entfernt ein Kiosk eröffnet. Obwohl ihm dieser ernsthaft Konkurrenz beim Eisverkauf macht, nimmt Rudolf Albiez die Nachbarschaft locker. Mit etwas Glück kommen die Kunden von nebenan zu ihm, um eine Runde auf dem See zu drehen. Das beliebteste Modell seiner rund 40 Boote, die zur Vermietung stehen, sind die Tretboote mit Rutsche. Die sind vor allem bei Familien beliebt. "Es gibt aber auch große Kinder", kommentiert Rudolf Albiez diese Tatsache schmunzelnd. Und noch etwas hat sich im Laufe seiner Tätigkeit als Bootsverleiher verändert. "Die Erwartungshaltung der Menschen ist höher und sie sind ungeduldiger", sagt Albiez und ergänzt: "Ich muss mich schon wundern, dass man in seiner Freizeit so eine Hektik verbreiten kann."

Trotz seiner inneren Ruhe hat der 66-Jährige durchaus noch berufliche Pläne. Die Pacht mit der Stadt Radolfzell läuft zum Jahr 2019 aus. Die möchte er in jedem Fall noch gerne verlängern. "Ich möchte das noch machen, so lange es geht", sagt Rudolf Albiez. Das wäre den Besuchern am See sicher nur recht. Denn das Bootfahren ist weiterhin sehr beliebt. Das gilt nicht nur für Besucher von außerhalb, sondern auch für die Radolfzeller selbst. Alle, die kein Boot besitzen, können so leicht und ohne großen Aufwand die herrliche Perspektive auf die Stadt genießen.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird Rudolf Albiez in der Innenstadt für seinen Bootsverleih werben. In der Stadt wird der Zirkus Zebrasco aus Tiengen unterwegs sein und gleichzeitig auf den Saisonbeginn am See hinweisen. Dann kann die See(h)reise ja beginnen.

Die Regeln

Bei Bootsvermietungen am Bodensee gilt, dass nicht jedes Boot an jeden Interessenten ausgeliehen werden kann. Für Segelboote mit mehr als zwölf Quadratmeter Segelfläche und Motorboote ab 4,4 Kilowatt Motorleistung braucht man das Bodensee-Schifferpatent, das es in vier Kategorien gibt. Nicht erforderlich ist es für Tretboote, Kajaks und Ruderboote. Ferner gibt es niedrig motorisierte Boote, die ebenfalls ohne einen entsprechenden Bootsführerschein ausgeliehen werden dürfen. (ja)