Radolfzell Bonz'scher Garten hat nun schwellenfreie Wege

Die Anlage Bonz'scher Garten auf der Mettnau in Radolfzell hat nun im Bereich der Konzertmuschel Wege, die ohne Schwellen für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwägen benutzbar sind. Bei der Sanierung wurde historisches Material wiederverwendet und ergänzt.

Historischer Charme der 1950er-Jahre in neuem Kleid herrscht nun im Bonz'schen Garten bei der Konzertmuschel auf der Mettnau. Die Wege und der Konzertmuschel-Vorplatz sind nun ohne Stolperstellen begehbar oder mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen befahrbar. Wege mit Treppen laufen an der Konzertmuschel, die schwellenfreie Variante auf der anderen Seite den Gartens. "Schwellenfrei" statt barrierefrei lautet hier das Stichwort, wie Oberbürgermeister Martin Stab vor Ort erklärt, denn die Topografie des leicht abfallenden Geländes mit mehr als sechs Prozent Steigung gelte offiziell nicht als barrierefrei.

"Wir haben alles erhalten, wie es damals angelegt wurde", beschreibt Staab. Alle Bäume, eine bunte Mischung verschiedener Arten, stehen noch und seien gesund. Nur Wurzeln, die von unten die Wege angehoben hatten, mussten weichen. Gesetzte Treppen sind jetzt wieder gefahrlos begehbar. Im Bereich der Konzertmuschel liegen wieder die ursprünglichen Polygonal-Steinplatten – aber Unebenheiten und Stolperfallen seien jetzt weg, so Staab. "Jetzt kann niemand mehr mit den Schuhen hängenbleiben." Die Steine der Mäuerchen sind auch original. In Hinblick auf das Jubiläumsjahr der Stadt sei es wichtig, Zeitgeschichte zu erhalten, sagt Staab.

Aber es gibt eine Ausnahme: Die verschlungenen Wege zwischen Wiesen und Bäumen bestanden seit ihrer Entstehung in den 50ern aus rot gestrichenem Asphalt. "Die Reste der Farbe waren hier und da noch zu sehen", erzählt Staab. Jetzt liegen dort Granitsteine, die als gebrauchtes Material aus dem Natursteinpark Salem kamen. "Sie haben den Vorteil, dass Wasser besser versickern kann." Rote Farbe auf Asphalt wäre ökologisch gesehen auch nicht sinnvoll gewesen, so der OB. Auf noch kahlen Stellen wächst in den kommenden Wochen neuer Rasen. Mit Bäumen und Wiesenflächen bleibe der Bonz'sche Garten "eine typische Gartenanlage aus der damaligen Zeit".

Die Sanierung verlief in zwei Bauabschnitten. Im Herbst 2016 waren zunächst der Bereich vor der Konzertmuschel, ein kleiner Verbindungsweg neben einem Baum am Rand des Gartens sowie die Randeinfassungen der Wege an der Reihe. Nach der Winterpause ging es im März mit der Pflasterung der Wege und dem Sähen von Gras weiter. Die Kosten für beide Bauabschnitte lagen bei 145 000 Euro. "Alles lag recht gut im Zeitplan", sagt der Oberbürgermeister, der mit dem Ergebnis der Sanierung sehr zufrieden ist. "Der Bonz'sche Garten hat jetzt wieder eine sehr hohe Aufenthaltsqualität." Für diese sollen zusätzlich auch noch ein oder zwei weitere Sitzbänke aus heimischen Holz sorgen, die bald aufgestellt werden.

Die Arbeiten in diesem Bereich der Mettnau sind aber noch nicht beendet, die umfangreichen Sanierungen gehen Stück für Stück weiter. Nach der Uferrenaturierung und den Wegen bei der Konzertmuschel (südlicher Teil) geht es als nächstes mit den alten Gartenwegen beim Minigolfplatz weiter (nördlicher Teil des Bonz'schen Gartens) weiter und im kommenden Jahr noch bei der Veranstaltungsbühne. Das Holz der Konzertmuschel ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Auch die Elektronik brauche eine Überholung, so der OB. "Ich glaube, dann sind wir fit für die nächsten zehn bis 20 Jahre."

Am Sonntag, 28. Mai, findet übrigens das erste Konzert in der neu gestalteten Umgebung der Konzertmuschel statt. Das Lake Side Art Jazz Orchestra spielt ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Entstehung

Der Stuttgarter Verleger Alfred Bonz hatte im 19. Jahrhundert eine private Gartenanlage, die MItte der 1950er-Jahre zum heute bekannten Bonz'schen Garten wurde. Der Konstanzer Architekt Richard Lesser machte dazu 1955/56 die Pläne und setzte sie um. Der Garten hat heute noch dasselbe Wegenetz und dieselben Bäume. Es sei damals auf Baumvielfalt geachtet worden, so OB Martin Staab. Es gibt seit jeher im Garten nur Wiesen und Bäume, keine blühenden Pflanzen. Auf historischen Veranstaltungsbildern vom Garten in einer Präsentation zum Parkpflegewerk Bonz'scher Garten auf der Internetseite der Stadt sind lediglich bepflanzte Gefäße zu sehen. (löf)