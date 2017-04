Radolfzell-Böhringen Böhringer Ortschaftsräte loben Sammeltaxi-Idee

Äußerst positiv hat der Ortschaftsrat Böhringen die Pläne der Stadtwerke aufgenommen, schon bald die Buslinien zwischen Kernstadt und Ortsteilen mit Anrufsammeltaxi (AST) zu verstärken.

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt erläuterte das Thema Anrufsammeltaxi in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, wo er allgemein über die laufenden Projekte der Stadtwerke informierte.

Die Einrichtung des Anrufsammeltaxi-Systems für die Ortsteile soll das Busfahren attraktiver machen und das geplante Mobilitätskonzept der Stadtverwaltung unterstützen. Dieses soll dazu beitragen, durch weniger Individualverkehr das Parkplatzproblem in der Stadt zu lösen. Letzteres ist am 9. Mai Thema in Gemeinderat. Wenn der Gemeinderat zustimme, könne man das Anrufsammeltaxi ab Sommer einrichten, so Andreas Reinhardt. Vor allem in den Abendstunden, in Randzeiten und am Wochenende sollen die Verbindungen in die Ortsteile verbessert werden. Böhringen hat derzeit von Samstagmittag bis Sonntagabend gar keine Stadtbus-Anbindung.

Wie der Stadtwerke-Chef ausführte, soll das AST wie in anderen Städten praktiziert werden. Zusätzlich zum regulären Stadtbus-Fahrplan werde es für das AST einen separaten Fahrplan geben mit festen Zeiten und Haltestellen auf den Ortsteil-Linien, zu denen bei Bedarf das Anrufsammeltaxi verkehre.

Wer es nutzen will, muss sich 30 Minuten vorher bei der Rufzentrale der SBG melden. Insbesondere Freitag bis Sonntag wird es spätabends mehrere Möglichkeiten geben, das AST zu nutzen, verspricht Andreas Reinhardt. „Es ist eine gute Leistungsverbesserung geplant und das Angebot soll auch ein oder zwei Jahre lang getestet werden“, versichert er. Die Preise, so Reinhard auf Anfrage, sollen sich von den Stadtbus-Tarifen nicht unterscheiden.

„Eine tolle Idee“, kommentierte Ortschaftsrätin Heike Kuschel die Pläne der Stadtwerke. Stefan Riegger bat eindringlich, bei den Planungen Reute nicht zu vergessen, das gar nicht an den Stadtbus angebunden ist. Für Reute sollte es seiner Ansicht nach tägliche Angebote mit Anrufsammeltaxi geben. Der Stadtwerke-Chef nahm die Anregung auf. Zumindest freitags bis sonntags, sagte er zu, könne Reute mit dem AST ebenfalls bedient werden.