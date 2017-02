Radolfzell Böhringen hat 2017 Großes vor

Zahlreiche Planungen für den Radolfzeller Ortsteil harren der Realisierung. Die Umgestaltung der Dorfmitte ist dabei das wichtigste Projekt.

Für den Radolfzeller Ortsteil Böhringen soll das Jahr 2017 ein wegweisendes werden. Denn im dortigen Ortschaftsrat und dem Radolfzeller Gemeinderat werden in den kommenden Monaten Entscheidungen getroffen, die Böhringen nachhaltig verändern werden. An oberster Stelle steht dabei die Umgestaltung der Ortsmitte. Genauer geht es um den Bereich rund um den Dorfplatz. Der ist vor allem für Feste in Böhringen von eminenter Wichtigkeit. Der Musikverein hält dort das beliebte Dorfplatzfest ab und die Feuerwehr nutzt die Fläche ebenfalls gerne für Veranstaltungen. Über das gesamte Jahr wird der Bereich zudem als Parkfläche genutzt.

"Wir wollen hier mehr stattfinden lassen", erklärt Ortsvorsteher Bernhard Diehl gegenüber dem SÜDKURIER die grobe Marschrichtung der anstehenden Überlegungen. Möglich werden die Veränderungen nicht zuletzt durch mehrere Grundstückskäufe in unmittelbarer Nähe des Dorfplatzes. So erwarb die Stadt Radolfzell in jüngster Zeit zwei Gebäude in der Fritz-Zuber-Straße, die praktisch auf der Rückseite des Dorfplatzes angrenzen. Dieser Bereich kann ebenso wie das ehemalige Schlachthaus am Dorfplatz vollkommen überplant werden. Bereits in zwei Wochen wird OB Martin Staab im Ortschaftsrat dazu erste Überlegungen vorstellen. Am 15. Februar wird er im Böhringer Rathaus Pläne des Büros Lutz&Partner aus Stuttgart, die bereits bei Überplanungen des Weiherhofs aktiv waren, erläutern. Dabei geht es um die Gesamtkonzeption, die eben auch den Dorfplatz betreffen. Für Bernhard Diehl ist vor allem wichtig, dass "die Bürger dabei mitgenommen werden", wie er sagt. Zum aktuellen Zeitpunkt sollen aus seiner Sicht "Ideen gesammelt werden", erklärt er weiter. Daher wäre ein rege Beteiligung am 15. Februar im Sitzungssaal des Rathauses wünschenswert.

Darüber hinaus gibt es in Böhringen weitere Baupläne. So soll noch in diesem Jahr eine Bebauungsplan-Aufstellung für das Gewerbegebiet "Kreuzbühl" auf den Weg kommen. Das praktisch letzte vorhandene Gebiet für Gewerbe ist die Verlängerung des Kasernenareals in Richtung Reute und liegt auf Böhringer Gemarkung. Es soll möglichst ab dem Jahr 2018 zur Verfügung stehen. Für das Gewerbegebiet "Kreuzbühl" hat sich die Stadt Radolfzell viel vorgenommen. So soll der neue Bereich ausnahmslos mit regenerativer Energie versorgt werden.

Für die Bewohner von Böhringen wird aber voraussichtlich eine andere Maßnahme im Jahr 2017 für mehr Veränderungen und eine deutliche Verbesserung sorgen. Denn die Mehrzweckhalle wird in diesem Jahr saniert. Sie erhält eine neue Lüftungsanlage und einen neuen Hallenboden. Beides wird sich positiv in der Nutzung bemerkbar machen. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bereits 2016 umgesetzt werden, wurde dann jedoch verschoben. Lediglich die Heizung wurde bereits im Vorjahr ausgetauscht. Die Arbeiten sollen vornehmlich in den Sommerferien stattfinden, um den laufenden Betreib nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

Als weitere Planung steht für 2017 der zweite Abschnitt des Baugebietes "Hübschäcker" an. Hier sollen künftig weitere 20 Grundstücke realisiert werden. "Das Baugebiet ist sehr wichtig für uns", sagt Ortsvorsteher Bernhard Diehl. Das zeige auch die Nachfrage: "Jede Woche ruft hier jemand an, der Interesse an einem Grundstück hat", berichtet er.

Der Ortsteil

Böhringen besitzt mit einer Fläche von 1189 Hektar das größte Gemarkungsgebiet aller Radolfzeller Ortsteile. Damit beansprucht man rund ein Fünftel der Radolfzeller Gesamtfläche (5857 Hektar). Es erstreckt sich von Reute bis nach Rickelshausen und vom Weiherhof bis hin zum Bodensee im Bereich des Herzenareals. Mit dem Gewerbegebiet "Kreuzbühl" liegt auch das derzeit letzte verfügbare Gebiet für weitere Gewerbeansiedlungen oder Erweiterungen auf Böhringer Gemarkung. Mit rund 4200 Einwohnern entspricht die Einwohnerzahl Böhringens mehr als einem Fünftel der Einwohnerzahl der Kernstadt. (ja)