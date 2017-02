Radolfzell-Böhringen Böhringen bekommt ein Dorfkino

Das Kino-Nest in Böhringen eröffnet im März und greift mit seinem Namen und der Ade-Bar das Thema Störche im Ort auf

Der Ort bekommt einen neuen Treffpunkt: Am Wochenende des 11. und 12. März feiert das Böhringer Kino-Nest seine Premiere. Auf Initiative des Musikers Rainer Dost haben sich mehrere Böhringer Familien zusammengetan, um den Radolfzeller Ortsteil um einen zusätzlichen Dorftreff und eine kleine Attraktion, auch für die umliegenden Gemeinden, reicher zu machen. Pate für den sind die in Böhringen allgegenwärtigen Störche, die sich auch im Kinoemblem wiederfinden: einem Storch mit Filmstreifen als Flügel. Die Schirmherrschaft des Dorfkinos hat der Böhringer Ortsvorsteher Bernhard Diehl.

Im Musikpavillon hinter dem Böhringer Rathaus finden laut einer Pressemitteilung ab März jeweils im Frühjahr und im Herbst an drei Terminen Kinoabende für Erwachsene und Nachmittage mit Kinderkino statt. Außer bei der Premiere stehen eher kleine Perlen, die in den großen Kinos meist nicht zu sehen waren, oder nur ein kleines Publikum fanden. Sie werden auf einen roten Faden zu einer halbjährlichen Trilogie aufgereiht. Jeder Teil für sich kann einzeln stehen, doch die Zuschauer haben mit jeder Trilogie die Chance, ein Thema von verschiedenen Seiten zu betrachten. Los geht es mit drei Komödien unter dem Thema „... wenn man trotzdem lacht!“. Es gibt drei Filme, die vermeintlich schwere Themen mit Augenzwinkern und unwiderstehlichem Humor federleicht erscheinen lassen – so auch der Eröffnungsfilm „Monsieur Claude und seine Töchter“ am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, jeweils 20.30 Uhr. Das Kinderkino startet am 1. April.

Der Kinobesuch soll auch ein Gemeinschaftserlebnis sein. Je nach Thema bekommt jeder Film einen besonderen, zum Beispiel kulinarischen oder kulturellen Rahmen, der dazu einladen soll, nach der Vorstellung an der Ade-Bar sitzen zu bleiben.

Vorverkaufsstellen für das Kino sind in Böhringen in der Bäckerei Schoch, Lebensmittel Diehl und Blumen Helmlinger ab etwa 14 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung). Infos und Programm im Internet unter www.rainerdost.de/de/kino