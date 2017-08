Radolfzell Blues Night in Radolfzell bleibt authentisch bis zum Schluss

Das heftige Unwetter am Freitagabend stört die Blues Night in Radolfzell.

Der Blues hat einen Rhythmus zum Wandern, Schlendern und Reisen. Melancholisch gestimmt kann er tief unter die Haut gehen. Am Besten hat man den Blues auf einem verlassenen Großstadt-Parkplatz nach einer durchzechten Nacht und einer verschmähten Liebe. Der Blues erzählt von Heimweh, Untreue, Verrat und Einsamkeit. Das Klischee vom Blues als nur traurige Musik wurde auf der Radolfzeller Blues Night widerlegt. In vier Lokalitäten zeigte er sich kernig, klassisch, modern, immer qualitativ hochwertig und vor allem auch tanzbar.

Das einzig traurige Moment der Blues Night war der drastische Einbruch der Besucherzahlen. Böen drohten kurz vor der Veranstaltung ein Festzelt samt Bühne aus der Verankerung zu lupfen, starker Regenschauer verlagerte das als Open Air konzipierte Event in die Räume der Lokale. Mit dem Fehlen der Kronen- und Kreuzwirte schrumpfte die Veranstaltung auf vier Lokale. Rahmenbedingungen, die den Blues umso authentischer machten und das Beste aus ihm herausholten.

Der Brite Edward Wilkinson erwarb den Ruf als "Fast Eddy" (schneller Edward) in Paris der 1970er Jahren, wo er als Bar-, Straßen- und Metro-Musiker bis zu drei Auftritte am Tag absolvierte. Als er nach Deutschland siedelte hatte er innert zwei Wochen seine Band zusammengestellt. Ein Prozess, der sonst Monate braucht. Zum zehnten Mal bereiste der in Stuttgart lebende Musiker die Bodenseestadt. Der für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominierte Musiker ist von den Gästen beeindruckt – sie würden seine Musik genießen, den Blues empfangen und ihm durch Mitsingen, Tanz und Klatschen antworten.

Kernig rau in der Erscheinung und authentisch im Ausdruck gehört sowohl bei Eddy als auch bei Frank Huber ins Blues-Arsenal. Am Kontrabass holte er sich mit seinen Old Friends Blues Band Schrunden an den Fingern. Virtuos und tanzbar zeigten sie wie man Old Fashion Blues ins 21. Jahrhundert upgradet und Pop verbluest.