Radolfzell Blasmusik ohne Grenzen: Musikverein Stahringen bringt Interessierten Musik nahe

Mit der Aktion "Bläserklasse find ich klasse" will der Musikverein Stahringen Menschen für Instrumente begeistern, egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse

Wenn es darum geht, Menschen für die Blasmusik zu begeistern, dann ist für den Musikverein Stahringen kein Weg zu weit. "Viele Erwachsene hegen insgeheim den Wunsch, ein Instrument zu erlernen. Wir wollen ihnen durch unsere Initiative zeigen, dass es nie zu spät ist und sie dazu motivieren, diesen Schritt zusammen mit Gleichgesinnten zu tun", sagt Vorsitzender Rolf Haltmeyer über die Aktion "Bläserklasse find ich klasse". Ziel der Initiative sei es auch, eine eigene Bläserklasse zu gründen.

Ursula Fischer aus Stahringen ist der beste Beweis für dieses Konzept. "Mit meinen über 60 Lebensjahren habe ich mich besonders gefreut, dass es bei der Bläserklasse keine Altersbegrenzung gibt", erzählt sie. Seit mehreren Wochen bekommt sie Einzelunterricht am Saxophon und hofft, spätestens in ein paar Monaten bei der Bläserklasse einsteigen zu können. Dass sich auch Neuzugänge schnell im Musikverein Stahringen wohlfühlen, bestätigt Leonard Graf, der erst vor 18 Monaten nach Stahringen gezogen ist und die Kapelle am Schlagzeug unterstützt. "Ich habe mich von Anfang gut aufgenommen gefühlt und kann den Verein wärmstens empfehlen", erzählt Leonard Graf.

In der Hauptkapelle des Stahringer Musikvereins musizieren 41 Musiker im Alter von 13 bis 67 Jahren. Helene Siber, die im Frühjahr das goldene Leistungsabzeichen für Klarinette erworben hat und Lisa Fischer, die bereits seit fünf Jahren an der Querflöte unterrichtet wird, gehören zu den jüngeren Mitgliedern des Orchesters. Das Alter spiele im Verein überhaupt keine Rolle und der Gemeinschaftssinn sei sehr groß. Auch Franziska Schmid freut sich vor allem über die schöne Gemeinschaft im Musikverein. "Das gemeinsame Musizieren und die vielen Unternehmungen mit dem Verein sind ein perfekter Ausgleich zum Alltag", erzählt sie.

Rolf Haltmeyer lädt alle am Projekt "Bläserklasse find ich klasse" Interessierten am Mittwoch, 26. Juli, ab 20 Uhr zu einer Informationsveranstaltung im Torkel des Stahringer Rathauses ein. An diesem Abend können auch alle Instrumente unter Anleitung ausprobiert werden können.