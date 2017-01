Radolfzell Bilder von irritierender Schönheit

Die Künstlerin Astrid Cecco-Aurhammer zeigt in der Ideenwerkstatt Landschafts- und Naturbilder

Radolfzell – Zwei Monate lang zeigt der Kunst- und Kulturverein Höri in der Radolfzeller Ideenwerkstatt Gemälde der Künstlerin Astrid Cecco-Aurhammer. Die in Wahlwies lebende Künstlerin wechselte von zarter Pastell- und Aquarellmalerei hin zu kräftigen Acrylfarben und Mischtechniken aus Drucken sowie Collage- und Plastiziermethoden aus Glassplitter, Sand, Papier und Kunstharzmischungen. Ihre sehenswerte Ausstellung "Meine Bilder meine Welt" zeigt die Spannung zwischen Natur und Stadt und diskutiert deren Schönheiten auf eine ungewöhnliche Weise neu.

Schön? Von wegen! Mit der Schönheit steht Cecco-Aurhammer auf Kriegsfuß – zumindest wenn es um ihre Bilder geht oder um provinzielle Fassaden, die eine heile Welt suggerieren. Ihre dargestellten Berglandschaften sind wuchtig und haben Tiefenstruktur. Hervorgerufen durch in Kunstharz getränktes Papier, das die Künstlerin auf das Gemälde schichtet und aus dem sie das Gestein modelliert und mit satten Acrylfarben übermalt. Doch plötzlich ist die Künstlerin von ihrem eigenen Werk irritiert: "Zu schön" urteilt sie und legt im Atelier nochmals Hand an das Gemälde und versetzt dem Werk wilde Nuancen, die die raue Schönheit der Natur zusätzlich akzentuieren. Es entsteht im weiteren Schaffungsprozess ein spannungsreicher Gegensatz zwischen kitschig anmutendem Fotomotiv und der brachialen Schönheit der Natur, die den Betrachter einzusaugen droht: Je dichter er sich der dargestellten Natur zuwendet desto chaotischer erscheint sie ihm.

Cecco-Aurhammers Berg-, Baum- und Stadtlandschaften sind vielschichtig und erzählen die Schönheit der Umwelt und der Natur auf irritierende Weise neu. Die Malerin ist aktives Mitglied des Kunst- und Kulturvereins Höri. Der Verein mit seinen über 80 Mitgliedern fand in der Radolfzeller Ideenwerkstatt eine neue Heimat und präsentiert alle zwei Monate eine neue Ausstellung in dessen Räumen in der Regiment-Piermont-Straße. Seine Mitglieder treffen sich dort jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat.