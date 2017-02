Radolfzell Bewährungsstrafe: Mann läuft mit Waffe durch die Stadt

Ein 53-Jähriger kam trotz seiner langen Liste an Vorstrafen vor dem Amtsgericht mit einer Bewährungsstrafe davon. Der Mann war mit einer Waffe durch die Stadt spaziert.

Im Oktober 2015 stockte so manchem Passenten der Atem in der Radolfzeller Innenstadt. Damals trug ein Mann auf offener Straße eine Waffe zur Schau. Die Schreckschusspistole der Marke Smith&Wesson ragte dabei aus seinem Hosenbund. Die gleich mehrfach von Passanten herbeigerufene Polizei stellte den Mann dann schließlich im Bereich des Seetorplatzes beim Amtsgericht und nahm ihn bis zum Abend in die Sicherungsverwahrung. Die Beamten fassten damit einen bereits mehrfach straffällig gewordenen Suchtkranken.

Zuvor war der zum Tatzeitpunkt 52-jährige Mann an mehreren Stellen mit der Schreckschusspistole aufgefallen. Ursprünglich wollte er sich mit seiner Ex-Partnerin im Bereich der Meinradskirche treffen. Die Frau erblickte die Waffe, blieb daraufhin im Bus sitzen und fuhr weiter. Im Anschluss ging der Mann dann durch die Radolfzeller Innenstadt Richtung Bahnhof, wo er schließlich von den Polizeibeamten festgesetzt wurde.

Bei der jetzt im Amtsgericht stattfindenden Verhandlung wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Bedrohung einer Person offenbarte sich eine lange Liste von Vorstrafen des Angeklagten. Das Bundeszentralregister zählt mittlerweile 34 Einträge bei dem inzwischen 53-Jährigen, die teilweise bis in die Siebzigerjahre zurückreichen. Die Palette der Delikte reicht von Diebstahl, Raub und Körperverletzung über zahlreiche Betäubungsmitteldelikte bis hin zu einer Vergewaltigung. Auch die sonstige Biographie des Mannes gab vor Gericht nicht unbedingt Anlass zur Euphorie. Nach einer schwierigen Kindheit fiel der Junge bereits als Zwölfjähriger durch seinen Alkoholkonsum auf. Später folgten massiver Cannabisgebrauch und eine Karriere als Heroinabhängiger.

Der hinzugezogene Arzt und Gutachter des Zentrums für Psychiatrie von der Reichenau, wo der Angeklagte derzeit auch untergebracht ist, diagnostizierte eine dissoziale Störung und eine schwere Suchterkrankung. Während die Staatsanwaltschaft eine sechsmonatige Haftstrafe ohne Bewährung forderte, sah der Richter noch eine letzte Chance bei dem Angeklagten: "Jetzt darf absolut nichts mehr passieren", ermahnte er ihn und setzte die Haftstrafe auf eine dreijährige Bewährungszeit aus.