Radolfzell Beunruhigte Nachbarn: Böller wird als Waffe wahrgenommen

Ein 20-Jähriger hat vor seinem Haus in der Schlesierstraße einen Böller gezündet. Die Nachbarn haben sich durch den Knall erschreckt.

Mehrere Streifen rückten am späten Mittwochabend zu einem Gebäude in der Schlesierstraße aus, nachdem Anrufer mitgeteilt hatten, dass ein Mann vor dem Gebäude mit einer Waffe hantiere und einen Knall und Funkenschlag wahrgenommen worden sei. Aufgrund von Zeugenaussagen richtete sich zunächst ein Tatverdacht gegen einen im Gebäude wohnenden 26-Jährigen, der in seiner Wohnung angetroffen werden konnte. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte laut Bericht der Polizei mehrere erlaubnisfreie Waffen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass nicht er, sondern ein ebenfalls im Gebäude wohnhafter 20-Jähriger für den Knall verantwortlich war. Der Heranwachsende konnte ebenfalls angetroffen werden. Er räumte ein, vor dem Gebäude einen Böller gezündet zu haben. Entsprechende Reste der Knallkörper konnten von den Einsatzkräften noch aufgefunden werden. Gegen ihn wird entsprechend ermittelt.