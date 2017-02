Betrunkener fährt gegen einen Baum

Ein Mann ist am Samstag, gegen 13.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Böhringer See und Hübschäckerstraße mit dem Auto gegen einem Baum geprallt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der Mann betrunken. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, habe sich der mit rund 1,9 Promille alkoholisierte Autofahrer gegenüber den Besamten uneinsichtig gezeigt. Die richterlich angeordnete Blutentnahme habe der Mann nicht über sich ergehen lassen wollen, weshalb in mehrere Beamte festhielten. Anschließend sei der aggressive Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass an dem nicht mehr fahrbereiten Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.