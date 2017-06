vor 31 Minuten SK Radolfzell Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle am Ortsausgang

Ein Mann, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, hat am Mittwochabend versucht, einer Polizeikontrolle auf der L220 am Ortsausgang von Radolfzell zu entgehen, entkam dem Beamten aber nicht.