Radolfzell Betrug am Telefon: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter fragt nach Bankdaten

Betrug am Telefon: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter fragt nach Bankdaten

Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hat sich Zugang zum Rechner einer Frau verschafft und auf deren Kosten eingekauft. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche am Telefon.

Als Jason William hat sich ein unbekannter Anrufer am Samstag telefonisch bei einer Frau gemeldet und sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben. Der mit einer Länderkennung aus Großbritannien anrufende Mann wies die Frau in einem längeren Gespräch auf angebliche Sicherheitslücken ihres PCs hin und versuchte dabei, persönliche Daten, Bankverbindungen und PINs zu erfragen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Außerdem erhielt der Anrufer Zugriff auf den Rechner und konnte so bereits Einkäufe von rund 250 Euro auf den Namen der Frau tätigen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufern und rät, niemals fremden Personen Auskünfte über persönliche Daten oder Vermögensverhältnisse zu geben oder den Personen durch Herunterladen von Software Zugriff auf den eigenen PC zu erlauben.