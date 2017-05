Radolfzell Besucher sind von Natur- und Familienerlebnistag begeistert

Unzählige Familien und andere Besucher erkundeten am Samstag die Stationen des Natur- und Familienerlebnistags im Radolfzeller Mettnaupark. Die Veranstalter freuen sich über die große Resonanz.

Die Premiere kam sehr gut an: Der Umwelt-und Klimaschutztag fand erstmals in Radolfzell statt und beim Natur- und Familienerlebnistag auf der Mettnau waren vor allem Familien dazu eingeladen, die Mettnau mit ihren besonderen Eigenschaften zu entdecken. Im Mittelpunkt des Tages stand von 11 bis 16 Uhr der große Kinder-Erlebnisparcours im Mettnaupark. An zwölf Stationen luden zahlreiche Umweltverbände und -institutionen zum Mitmachen, Experimentieren, Forschen und Spielen ein. Interessierte erhielten unter anderem Antworten auf Fragen, wie die Vogelberingung funktioniert oder wie Energie aus Wasser erzeugt wird. Oder aber auch wie einer der besten Naturarchitekten, der Biber, arbeitet und wie zum Beispiel die Samen verschiedener Pflanzen aussehen.

Erstmals hatte die Stadt dabei den Mettnaupark zwischen Häuslegarten und Istres-Promenade für eine Veranstaltung dieser Art freigegeben, was sich als echter Glücksgriff erwies. Praktisch einhellig zollten die Familien und Besucher Lob für schöne Atmosphäre beim Natur- und Erlebnistag: "Die Location ist sehr entspannt und wirklich schön", sagte Dimitri Vodel, der als ehemaliger Mitarbeiter der Bodenseestiftung mit seiner ganzen Familie auf dem Areal unterwegs war. Die Veranstalter wiederum vom Fachbereich Kultur waren vor allem über die äußeren Bedingungen erfreut, wie Angelique Tracik gegenüber dem SÜDKURIER erklärte: "Nachdem es gestern Abend beim Aufbau regelrecht gestürmt hat, sind wir heute sehr glücklich darüber, dass das Wetter so schön ist", sagte sie.

In der Tat sorgte Sonnenschein und trockene Bedingungen erst so recht für das angenehme Ambiente auf der Mettnau. Unter den Schatten spendenden Bäumen des Parks hatten insbesondere die Kinder ihre Freude. Da es so viele Stationen zum Experimentieren, Spielen und Erraten gab, fiel es so manchem kleinen Besucher gar nicht leicht, die für sie schönste Station zu benennen. Während es sich zum Beispiel beim Lollipop oder der Feuerwehr Radolfzell in erster Linie um Geschicklichkeitsspiele handelte, mussten an anderer Stelle Sachfragen beantwortet werden, deren Inhalte zuvor vermittelt wurden.

Praktisch ging es bei den Stadtwerken zu. Dort konnten die Familien gemeinsam einen Bausatz von einer Solar angetriebenen Windmühle umsetzen. So mancher verbrachte hier ein bis zwei Stunden, bis das Bauwerk fertig war. So auch die Familie Rudolf aus Radolfzell. Zu viert schichteten sie Stein auf Stein. Im Ruderclub Undine wiederum durfte jeder einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, auf dem See zu rudern. An Rudergeräten mit Blick auf den Untersee spürten die Besucher wie anstrengend dieser Sport sein kann, während an andere Besucher mit Vereinsmitgliedern sogar Runden auf dem Wasser drehten. Im Ried der Mettnau konnten Interessierte die Natur einmal hautnah erleben. Dort zeigte Wolfgang Fiedler vom Max Planck Institut für Ornithologie in Möggingen wie Vögel beringt werden.

Viel Lob erhielten die Veranstalter von den Teilnehmern und den Besuchern. Ibrahim Güler vom Lollipop zeigte sich begeistert von dem Angebot und der Resonanz: "Das ist wirklich toll, was hier heute geboten ist und es sind viele Leute gekommen", sagte er. Familienvater Dimitri Vodel befand: "Wirklich toll, was die Kinder hier machen können. Viele Informationen erhält man ganz beiläufig, so dass man es kaum merkt."

Die Beteiligten

Partner neben der Stadt Radolfzell und der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH sind der Nabu, Deutsche Umwelthilfe, Mettnau Medizinische Reha-Einrichtungen, Streuobstmosterei Stahringen, BUND, Euronatur, Stadtwerke Radolfzell, Kneipp-Verein, Bodensee Stiftung, Max-Planck-Institut, Naturfreundehaus Bodensee, Ökomobil, Bio-Restaurant Safran, TC Radolfzell, Strandbad Mettnau, Berufsschulzentrum Radolfzell, Ruderclub Undine und Freiwillige Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehr Radolfzell.