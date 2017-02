Beste Stimmung bei Seniorenfasnet im Froschenstüble

Zum jährlichen Nachmittag für ältere Narren im Froschenstüble in Radolfzell stimmen sich zahlreiche Besucher auf die fünfte Jahreszeit ein

Die Fasnet ist eine Blütezeit der Lebensfreude. Alt und jung feiert in der fünften Jahreszeit mit oder ohne Häs und Maske auf den Straßen und in den Lokalen. In der Radolfzeller Froschenzunft blüht auch die ältere Generation alljährlich auf, wenn das „Quak-Quak“ nicht mehr zu überhören ist. Für sie ist die Fasnet wie ein Jungbrunnen. In dieser Zeit hat die Ausgelassenheit auch bei den Narren im reiferen Alter Hochkonjunktur. Sie genießen das Leben in vollen Zügen.

Sämtliche Besucher bei der Seniorenfasnacht im Froschenstüble kamen natürlich im bunten Häs zu der Veranstaltung. Die Häupter ehemaliger und aktueller Oberfrösche, darunter auch Ehrenpräsident Benno Steinhäusler, zierten die Symbole ihres verdienstvollen Engagements bei den Froschen. Narrenrätin Petra Schuster übernahm die Moderation des Seniorennachmittags. Die Begrüßung durch eine Abordnung der Junggarde sollte zeigen, dass auch bei der Froschenzunft der Narresome kräftig wächst und gedeiht. Mit dabei waren auch Vertreter der Binsenglonker, Sibachgeister, der Froschengruppe, der Holzer und des Fanfarenzugs. Ein Quintett der „Lustigen Hannoke“, alles ehemalige Musiker der Froschenkapelle, sorgte für zünftige Stimmung bei der Zusammenkunft.

Zunftmeisterin Birgit Zimmermann ging in ihrer Büttenrede auf das künftig neue Domizil der Froschenzunft ein, den wiederbelebten Narrenpalast. Alle größeren Fasnetveranstaltungen der Froschenzunft werden in Zukunft wieder in der Ratoldusturnhalle stattfinden. Dietmar Baumgartner, selbst ehemaliger Chef der Froschenkapelle, wies insbesondere auf den großen Frühschoppen mit den „Lustigen Hannoken“ am Rosenmontag im Narrenpalast hin.

Die Froschengruppe versorgte anschließend ihre Senioren mit einem deftigen Vesper, um sich anschließend gestärkt in die fünfte Jahreszeit stürzen zu können.

