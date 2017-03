Radolfzell Beschuldigter treibt Versteckspiel mit seiner Identität

Amtsgericht muss über die Zukunft eines Asylsuchenden entscheiden. Die Anklage geht von unerlaubtem Aufenthalt in Deutschland aus.

Deutschland ist seit vielen Jahren ein beliebtes Land für Asylsuchende. Doch was passiert eigentlich mit Personen, deren Asylantrag abgewiesen wird? Wie schwierig es sein kann, über die Zukunft dieser Menschen zu entscheiden, zeigte ein Verfahren vor dem Radolfzeller Amtsgericht. Dort musste sich ein 37-jähriger Mann aus Afrika wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland verantworten.

Der Asylantrag des Mannes wurde bereits Ende 2010 als unbegründet abgelehnt. Problematisch wurde der Aufenthalt in Deutschland vor allem deswegen, weil sich der Mann nicht mit einem Pass ausweisen konnte. Trotz einer rechtskräftigen Verurteilung wirkte er laut Angaben der zuständigen Behörde im Konstanzer Landratsamt nicht an einer entsprechenden Verbesserung der Situation mit. Die würde sich für den Angeklagten ohnehin eher ungünstig auswirken. Das Gericht bestätigte, dass bei einer eindeutigen Identifizierung des Mannes eine Ausweisung aus Deutschland die Folge wäre. Dabei wäre ein Pass praktisch die Grundlage, um hier überhaupt ein einigermaßen menschenwürdiges Leben zu führen. Denn auch die Arbeitssuche bleibt ohne ein entsprechendes Dokument aussichtslos. Eine Arbeitsgenehmigung hat das zuständige Regierungspräsidium dem 37-Jährigen versagt, weil er seinerseits bei der Passbeschaffung nicht mitwirken will.

Auf diese Weise drehen sich alle Beteiligten nun im Kreis. Um überhaupt an mehr Informationen zu seiner Person zu kommen, studierten Richter und Verteidiger noch einmal die Akten. Aus denen geht zumindest hervor, dass der Mann aus seiner Heimat flüchten musste, weil er dort blutige Rache einer anderen Familie befürchtete, nachdem er offenbar eine junge Frau erschlagen hatte. „Das macht die Sache nicht einfacher, aber wir verstehen sie zumindest etwas besser“, so der Kommentar des Verteidigers. Die Angaben hatte der Angeklagte vor rund sieben Jahren gemacht, als er seinen Asylantrag stellte.

Um weitere Angaben zu seiner Person zu bekommen, hat das Gericht Kontakt mit einer Sachbearbeiterin aufgenommen. Die Entscheidung bleibt am Ende dennoch beim Richter, dem es zufallen wird, über die Zukunft des Mannes zu entscheiden. Keine leichte Angelegenheit angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen. Das Verfahren wird fortgesetzt.