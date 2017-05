Beleidigung nach gefährlichem Überholmanöver

Ein unbekannter Autofahrer zeigte sich am Samstagnachmittag nicht von seiner besten Seite.

Rüpelhaftes Verhalten legte ein unbekannter Fahrer eines Volvo XC 60 am Samstagnachmittag in Böhringen an den Tag. Zuerst überholte er laut Bericht der Polizei trotz eines Verbots gegen 15 Uhr, kurz nach dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Böhringen, einen in Richtung Singen fahrenden Pkw und gefährdete dabei nach Zeugenschilderungen einen entgegenkommenden weißen Wagen. Der Fahrer des weißen Autos machte den Überholenden durch die Betätigung der Lichthupe auf sein gefährliches Verhalten aufmerksam. Der Volvofahrer soll jedoch davon unbeeindruckt in Richtung Singen weitergefahren sein. Der überholten Autofahrerin, die ihn an der roten Ampel an der B34 auf sein Verhalten aufmerksam gemacht hatte, soll er den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Lenker des entgegenkommenden weißen PKW, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 95 06 60, zu melden.