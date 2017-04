Radolfzell Bekenntnis zur Ausstellung  Radolfzell liebt Schiesser

100 Lieblingsstücke des Wäscheherstellers und das Projekt Artists for Revival sind in der Villa Bosch zu sehen, die Firmengeschichte hat ihren Platz im Stadtmuseum

Radolfzell – Die lange Unterhose aus dem Jahr 1956 wird mit einer Unschuld über die Wiese getragen, wie das nur in Radolfzell geht: Ohne Anzüglichkeit, ohne Verlegenheit, mit Stolz auf ein Stück, das von Radolfzell aus antrat, die Welt zu erobern. Die Unterhose ist von Schiesser und ein Abbild des prämierten Lieblingsstücks, das in der Doppelausstellung "Mein Schiesser – gestern und heute" im Erdgeschoss der Villa Bosch an einer Puppe sitzt.

Das Bekenntnis zur heimischen Unterwäsche bleibt aktuell. Auf den Aufruf des Kulturbüros, Lieblingsstücke der Marke Schiesser aus dem eigenen Schrank und einer kleinen Geschichte dazu einzuschicken, sind 216 Exemplare eingegangen. 100 werden gezeigt, das muss wahre Liebe sein. Oberbürgermeister Martin Staab reiht sich bei der Eröffnung der Ausstellung im Garten der Villa Bosch nahtlos ein: "Ich bin bekennender Schiesser-Träger."

Der Legende nach hat sein Hausmädchen Adelheid dem Schweizer Firmengründer Jacques Schiesser die Ansiedlung 1875 in ihrer Heimatstadt Radolfzell ans Herz gelegt. "Offensichtlich hat sie ihre Sache als Wirtschaftsförderin gut gemacht", lobt Staab die Adelheid aus dem vergangenen Jahrhundert. Der weltweite Ruf der Marke sei Verpflichtung, Firma und Geschichte im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum 750 Jahre Stadt Radolfzell aufzunehmen. Selbst im Schiesser-Gründungsjahr sei ein Bezug vorhanden: "Die Sieben und die Fünf tauchen in dieser Zahl auf", bemerkt OB Staab.

Auf diese dauerhafte Beziehung weist Schiesser-Vorstandsvorsitzender Rudolf Bündgen hin: "Die Ausstellung zeigt die Nähe von Stadt und Schiesser." Sie interessiere die Menschen in Radolfzell, weil sie bei Schiesser arbeiten oder gearbeitet haben oder mindestens einen kennen, der bei Schiesser arbeitet oder gearbeitet hätte. Der Beweis: Die Gäste bei der Ausstellungseröffnung. "Wenn ich mich so umschaue, haben wir ein paar 1000 Jahre Schiesser hier stehen."

Ein Unternehmen sei keine selbstlaufende Einheit, sagt Bündgen: "Es sind die Menschen, die ein Unternehmen ausmachen." Nach glorreichen Wachstumszeiten hätte der Wäschehersteller sich auch in Krisen behaupten müssen. Rudolf Bündgen hält fest: "2009, 2010 haben wir uns nach schwieriger Zeit selbst neu erfunden." Schiesser hätte die Antworten auf die Frage "Wofür stehen wir eigentlich?" mit Blick auf die eigene Geschichte gefunden: Natürlichkeit, Anständigkeit, Nachhaltigkeit. Auch diese Botschaft bringt der Chef des Wäscheherstellers an diesem Tag unters Publikum: "Schiesser geht's gut, unser neuer Besitzer freut sich jeden Tag, dass er uns gekauft hat." Schiesser gestern und heute verspricht auch eine Zukunft: "Die nächsten 142 Jahre in Radolfzell sollten gesichert sein", sagt Bündgen. Genügend Zeit für viele weitere Lieblingsstücke.

Kunst und Doppelripp: Mit dem ehrgeizigen Projekt "Artists for Revival" durfte Schiesser während der Modewochen 2016 in Berlin das Kaufhaus Kadewe bespielen. Schiesser-Chef Bündgen: "Ein besseres Schaufenster bekommt man nicht." Schiesser zeigt das Projekt im Obergeschoss der Villa Bosch.

