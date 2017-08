Radolfzell Beim Kinderferienprogramm im Lollipop in Radolfzell lernen Kinder Geduld

Auch schöne Dinge gehen mal zu Ende: Das Ferienprogramm vom Kinderkulturzentrum Lollipop in Radolfzell feiert am Freitag seinen Abschluss. Projektleiter Joachim Güler zieht eine positive Bilanz

Drei Wochen lang dauerte das Kinderferienprogramm im Lollipop in der Waldstraße. Am Wochenende folgte der Höhepunkt. Zwei große Projekte stellten die Kinder den anwesenden Eltern und Großeltern vor.

Beide Vorhaben waren nicht einfach. Beim ersten mussten die Kinder viele verschiedene Zirkusnummern einstudieren, beim zweiten erstellten sie vier Trickfilme auf Stop-Motion-Basis – eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird. Dabei werden einzelne Bilder von unbewegten Motiven aufgenommen und aneinandergereiht. Um beides zu schaffen, hatten die Kinder drei Tage Zeit. "Die Projekte werden heute zum ersten Mal gezeigt", verkündet Joachim Güler dem Publikum. Er ist Projektleiter des Ferienprogramms.

Anschließend springen die Kinder über Seile, balancieren auf Holzbrettern und formen zusammen eine menschliche Pyramide. Nina Breimaier gibt zwischendurch kurze Anweisungen. Sie ist Pädagogin und hat eine Weiterbildung im Bereich Theater- und Zirkuspädagogik. "Drei Tage sind sehr kurz, normalerweise sind fünf Tage zum Einstudieren besser. Die Kinder haben von der Generalprobe bis zur Uraufführung einen großen Schritt gemacht. Da konnten sie die Zirkusnummern besser."

Beim zweiten Projekt, der Erstellung von Trickfilmen, war weniger körperlicher Einsatz gefragt. "Die Kinder mussten sich in Geduld üben. Eine Geschichte musste her, dann schnitten sie die Figuren aus und zuletzt fotografierten sie in Millimeterabständen mit einem Tablet-PC die einzelnen Szenen", erklärt Projektleiterin Linda Ridder. "Es ist eines der besten Ferienprogramme, dass wir je hatten", sagt Joachim Güler. "Zum Abschluss kamen 80 Kinder", sagt er und ergänzt: "Neben den zwei großen Projekten konnten die Kinder unter anderem in den Hochseilgarten gehen oder das Fossilienmuseum besuchen." Den Eltern und Kindern habe es gefallen. Das sei ihm am wichtigsten.