Radolfzell Beim Damenkaffee hat die Fantasie freie Bahn

Die Besucherinnen des Liggeringer Damenkaffees sind ein schönes Beispiel für Kreativität und gute Laune. Hier gibt's alle Bilder!

Es ist ihr Tag – der Tag der närrischen Frauen beim Damenkaffee in der Litzelhardthalle. Die ersten Karten für den Damenball werden ab dem 1. November für die Liggeringer Frauen bereitgehalten. Zwei Wochen später können ab 7.30 Uhr Plätze telefonisch reserviert werden. Bereits um halb sieben klingelte das Telefon bei der Organisatorin eines der charmantesten und außergewöhnlichsten Radolfzeller Bälle. Der Fairness halber ging Andrea Korat erst zum ausgemachten Zeitpunkt ans Telefon. 25 Minuten später waren 450 Platzreservierungen eingegangen und die Halle ausgebucht.

Seit 22 Jahren gibt es den Liggeringer Damenkaffee. Der Damenball begann klein im Foyer der Litzelhardthalle und wuchs jährlich an. Rund 50 Narren helfen beim Fest und der Vorbereitung.



Die Besucherinnen kommen aus Wangen von der Höri, Überlingen am Ried, Bodman und den Ortsteilen von Radolfzell. Der Ball dauert fast zwölf Stunden und unterscheidet sich von vielen anderen darin, dass Frauen unter sich sein können. "Dort können sie sich so richtig gehen lassen und so richtig sie selbst sein", erklärt Andrea Korat. Manchmal würden Männer einfach stören. Die Frauen fühlen sich unbeobachtet und gehen mehr aus sich heraus. Ruckzuck stehen sie auf den Bänken und Stühlen und tanzen vom ersten Moment an auf der Bühne, wenn diese dafür freigegeben wird. Im Gegensatz zu einem Männerkaffee sei richtig Stimmung unter den Frauen. "Die Männer bekommt man bei ihrem eigenen Ball nicht einmal zum Klatschen", scherzt Andrea Korat. Ein einziger Mann mischte sich unter die Gäste des Liggeringer Damenkaffees. Es war der Reporter des SÜDKURIER. Ansonsten seien Männer auf dem Ball nur dazu da, die Frauen zu bedienen oder in einem Männerballett aufzutreten – bis sie von manch illustrer und ausgelassener Dame gegen 22 Uhr zum Freiwild erklärt würden, scherzt närrisch eine männliche Moofanger Servicekraft.

Hier gibt's noch mehr Bilder: www.suedkurier.de/fasnacht