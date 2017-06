Radolfzell Bei der Langen Nacht der Bodenseegärten holen sich Gartenfreunde Inspirationen

Auch Radolfzell war bei der Langen Nacht der Bodenseegärten dabei. Hier erkundeten Besucher einen privaten Naturgarten mit individuellem Konzept.

Machmal beginnt die Nacht bereits am frühen Nachmittag. So war es zumindest bei der Langen Nacht der Bodenseegärten, die unter anderem in Radolfzell stattfand. So hatte Heilpraktikerin Sabine Christ ihren anerkannten Naturgarten in der Brühlstraße bereits ab 13 Uhr geöffnet. Der Garten, den sie ohnehin über die Sommermonate an Samstagen für Besucher öffnet, konnte aufgesucht werden, um Anregungen zu erhalten oder einfach, um die schöne Umgebung zu genießen.

Dazu trugen unter anderem die Herz-Bilder von Christina Marx-Mond sowie Therapeuten- und Patientenbilder des Hegaujugendwerks bei. Unter dem Motto "Hand, Herz und Klang" führte die Heilpraktikern und Botschafterin für "Natur im Garten", Sabine Christ, in die Geheimnisse und Vorteile eines natürlichen Gartens ein. Bei den Rundgängen erfuhren die Besucher so manches ganz nebenbei. Die angepflanzten Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen sollen die Gesundheit unterstützen, den Genusssinn betören und der Seele Kraft und Ruhe geben.

Frei nach dem Motto Hildegard von Bingens aus dem 11. Jahrhundert besteht die Einheit des Menschen schließlich aus Körper, Geist und Seele. "Ich möchte die Natur näherbringen. Schließlich ist sie die Grundlage des Lebens", erklärt Christ. Wer nun einen verwilderten Garten erwartet, in dem sich Pflanzen vollkommen ungehindert ausbreiten, hat weit gefehlt. Hier kommen vielmehr alle klassischen Gartenelemente zusammen. Kräuterbeete, Bäume alter Sorten, eine naturnahe Wiese und der unverzichtbare Komposthaufen bilden hier eine Einheit, die den Menschen in den Rhythmus der Natur versetzen. Entsprechend wird jahreszeitnah gekocht. Auch den Traum vom eigenen Bienenvolk hat sich Sabine Christ verwirklicht. So gab es für die Besucher Einblicke in einen Natur- und Heilgarten.

Eine zweite Auflage der Langen Nacht folgt vom 8. bis 10. September, unter anderem mit den Arenenberger Gärten, dem Seeburgpark in Kreuzlingen und nächtlichen Klängen im Hanggarten der Familie Steinmann in Stockach.