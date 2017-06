Radolfzell Baugenossenschaft Familienheim: Vorstandsmitglieder üben Kritik an der Stadt

Baugenossenschaft würde gerne bauen, um bezahlbaren Wohnraum anzubieten, weist aber auf überhöhte Preise für Grundstücke hin. Zudem kämen häufig externe Investoren zum Zug, so die Kritik des Aufsichtsratsvorsitzenden Bernhard Hertrich

Radolfzell – Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee legte im Milchwerk ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2016 vor. Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr um fast sechs Prozent auf mehr als 60 Millionen Euro. Neben der gesetzlichen Vorschrift billigte die Versammlung eine weitere Erhöhung der Rücklagen um 1,8 auf insgesamt 29,6 Millionen Euro. Vom Bilanzgewinn schüttet die Baugenossenschaft ihren Mitgliedern eine Dividende in Höhe von rund 52 000 Euro aus. Das entspricht einer Rendite von vier Prozent. Trotz positivem Geschäftsverlauf und soliden Zahlen befindet sich die Genossenschaft in einem Dilemma. Sie möchte weiterhin in Kommunen bezahlbaren Wohnraum schaffen, sieht sich aber mit ständig steigenden Baukosten konfrontiert. Mit immer neuen Auflagen, Steuern und einer ausufernden Bürokratie treibe der Staat die Mieten hoch, kritisiert Stefan Andelfinger. Der Vorsitzende wünscht sich eine Allianz der Vernünftigen, die es erlaube, bezahlbare Wohnungen zu bauen.

Die Genossenschaft stärkt ihr Eigenkapital, um künftig stärker in den Neubau investieren zu können und um alte Gebäude durch zeitgemäße Miethäuser zu ersetzen. Allein in den Wohnungs- und Immobilienbestand und in die Neubaumaßnahmen investierte sie 2016 12,5 Millionen Euro. Trotz hoher Investitionen hält die Genossenschaft ihr durchschnittliches Mietniveau bei derzeit 6,11 Euro pro Quadratmeter. Im Immobilienmarkt beobachtet Stefan Andelfinger bei den Grundstückspreisen spekulative Auswüchse. Die Genossenschaft kaufe nur noch Grundstücke zu akzeptablen Preisen, kündigt deren Vorsitzender an. Künftige Neubauten möchte er im Eigenbestand halten.

Stefan Andelfinger macht die aktuelle Bausituation transparent. Bauherren hatten bis vor kurzem mit sechs Beteiligten beim Bau eines Hauses zu tun. Aktuell hätten sie bis zu 21 Ansprechpartner und Fachplaner. Diese verteuerten den Bauprozess und gestalteten ihn komplizierter. Dessen Nutzen wurde unter der Beteiligung des Frauenhofer Instituts untersucht. Mit dem Ergebnis, dass aufwendige Maßnahmen zum Klimaschutz weniger beitragen als einfache. Störfaktor sei hier der Mensch, der mit einem offenen Fenster die Ökobilanz verhagele, so Andelfinger. Sein Verhalten stehe im Widerspruch zur überzogenen Energiesparpolitik.

Seit 27 Jahren wuchsen die Normen in der Bauwirtschaft von 5000 auf mehr als 20 000 an, beobachtete Andelfinger. Staatlich verursachte Baukostenerhöhungen stünden somit im auffälligen Widerspruch zur Vehemenz der Politiker, die steigende Mietpreise beklagen. Ökonomie und Ökologie dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, so sein Appell. Er wünscht sich weniger ideologische Vorbehalte.

Die Genossenschaft investiert derzeit in Markdorf mit einem Volumen von 20 Millionen Euro in den Bau von 86 Wohnungen. Weitere 160 Wohnungen sollen in den nächsten drei Jahren folgen – vornehmlich im Umland von Radolfzell. Gerne würde die Genossenschaft in Radolfzell bauen, um den Markt zu entlasten, so der technische Vorstand, Marco Bächle: Sie baue dort, wo mit Gemeinden ein gelungener Kompromiss gefunden wird – wie in Markdorf oder Hilzingen. Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Hertrich sieht sich aufgrund mangelnder Angebote und einer mangelnden Interessenbekundung seitens der Stadt verhindert, im Stammsitz Radolfzell Neubauten zu errichten.

Es würden vorwiegend auswärtige Investoren bevorzugt. Die Genossenschaft stehe bereit, morgen zu bauen – wenn Angebote zu vernünftigen Konditionen gemacht würden. Der frühere Familienheim-Chef, Josef Reckziegel, betonte ebenfalls, dass die Genossenschaft Partner der Kommune sein wolle.

Die Baugenossenschaft

Der Immobillien- und Wohnungsbestand der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee mit Sitz in Radolfzell bewirtschaftet 1339 Wohnungen inklusive zehn Gewerbeeinheiten sowie 495 Garagen. Sie ist ein Bauträger und verwaltet zusätzlich 127 Mietwohnungen und Gewerberäume für Dritte. Die Genossenschaft hat 25 Angestellte, davon sind acht in Teilzeit beschäftigt. Sie hat 2358 Mitglieder. Die Baugenossenschaft ist zu 17 Prozent an der Städtebau Bodensee Hegau GmbH sowie zu 50 Prozent an der Wohnbau Bodensee GbR beteiligt.