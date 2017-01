Radolfzell Bahnübergänge in Markelfingen werden saniert

Künftig soll es nicht mehr zu Ketten-Ausfällen der Schrankenanlagen kommen. Die Bahn investiert 1,54 Millionen Euro. Die Stadt muss sich zu einem Drittel beteiligen.

Die Anlagen der Bahnübergänge in Markelfingen sind in die Jahre gekommen. Das hat schon häufig zu Störungen und ärgerlichen Verzögerungen im Zugverkehr geführt: Fällt eine Schrankenanlage wegen eines Defekts aus, muss sie der Lokführer manuell schließen. Wegen der technischen Konstruktion sind bei einem Defekt immer alle fünf Schrankenanlagen auf der Strecke betroffen: die Fahrt des Seehas verzögert sich dann um mehr als nur einige Minuten.

Jetzt soll es endlich Abhilfe geben: Die Bahn plant die Sanierung der Bahnübergänge in Markelfingen am Campingplatz und am Naturfreundehaus. Aufgrund des Eisenbahnkreuzungsgesetzes muss sich die Stadt zu einem Drittel an den Kosten beteiligen. Über die Details des Projekts berät der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Januar (um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses).

Die Bahn plant an den Übergängen die Erneuerung der Sicherungstechnik, der Lichtsignale und der Halbschranken, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Außerdem sollen die fünf Bahnübergänge an der Strecke technisch voneinander getrennt werden, so dass ein Defekt an einer Schranke sich nicht auf alle anderen auswirkt. Am Bahnübergang am Campingplatz wird außerdem ein abgesetzter Fußweg eingerichtet und die Straße wird verbreitert, da die vorgeschriebene Breite zum Räumen der Straße nicht gegeben ist.

Die Kosten der Sanierung beider Bahnübergänge betragen 1,54 Millionen Euro. Die Stadt muss davon 257 816 Euro tragen. Zuschüsse zu beantragen sei laut dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich. Ganz so schnell wird es jedoch nicht gehen mit der ausfallresistenten Schrankenanlage in Markelfingen. Den Sanierungsbeginn plant die Bahn erst im Februar 2019, abgeschlossen wird die Maßnahme im November 2019 sein. Immerhin die finanzielle Seite lässt sich schon regeln: Sobald Stadt und Bahn die Vereinbarung zur Sanierung der Übergänge unterzeichnet haben, kann die Stadt schon die Zuschüsse beantragen.