Radolfzell-Markelfingen Bahnfahrer können auf Ende der Kletterpartie hoffen

Die Bahn beginnt in diesem Jahr mit der Modernisierung der Steige und Übergänge in Markelfingen.

Am Markelfinger Bahnhof investiert die Deutsche Bahn nach vielen Diskussionen und vor allem unter politischem Druck nun endlich in neue Bahnsteige und eine deutliche Verbesserung der technischen Einrichtungen an den Bahnübergängen zwischen Radolfzell und Allensbach. In der Vergangenheit brachen in diesem Streckenabschnitt mit gewisser Regelmäßigkeit die Sicherungseinrichtungen an den Bahnübergängen zusammen. Die Schranken ließen sich nicht mehr automatisch schließen. Die Lokführer mussten vor jedem Übergang manuell die Schranken bedienen.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung erläuterte Holger Goertz, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadtverwaltung, die Pläne der Bahn. Die Kosten der Maßnahme nach dem Eisenbahn-Kreuzungsgesetz müssen zu je einem Drittel von Bund, Bahn und Stadt getragen werden. Das Hauptproblem bei der inzwischen veralteten Technik liegt an einer sogenannten Fünferkette, bei der alle Übergänge zusammengeschaltet sind. Mit der technischen Sanierung der Bahnübergänge geht auch eine Neugestaltung beider Markelfinger Übergänge einher. Der relativ stark frequentierte Übergang zum Strandbad und Campingplatz soll verbreitert und mit einem zusätzlichen Fußgängerüberweg ausgestattet werden. Gesamtkosten von rund 1,35 Millionen Euro netto seien hierfür vorgesehen, führte Holger Goertz aus. Kreuzungsbedingt seien Kosten von 500 000 Euro. 187 000 Euro entfallen auf die Stadt, wobei sie dafür mit einem Zuschuss von mindestens 50 Prozess rechnen kann. Für den Bahnübergang beim Naturfreundehaus werden etwa 193 000 Euro kreuzungsbedingte Kosten veranschlagt, wobei auf die Stadt Radolfzell rund 70 000 Euro zukommen werden. Die Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 vorgesehen.

Die Arbeiten an den Bahnsteigen sollen in diesem Jahr beginnen. 2018 sind die Bahnsteige in Böhringen an der Reihe. Martina Gleich (CDU) wertete die vorgesehene Verbesserung der Bahnsteigbeleuchtung als wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Fahrgäste.