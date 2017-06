Radolfzell Badegast am Seeufer bestohlen

Badegast am Seeufer bestohlen

Während ein Jugendlicher schwimmen war, machte sich ein Unbekannter in der Karl-Wolf-Straße an seinem Rucksack zu schaffen.

Ein unbekannter Täter hat am Seeufer in der Karl-Wolf-Straße den Rucksack eines 18-Jährigen durchsucht, während dieser im Wasser baden war. Laut Bericht der Polizei soll der Täter ein Smartphone Samsung Galaxy S5 und aus der Geldbörse einen geringen Bargeldbetrag entwendet haben. Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 9 50 66-0, erbeten. Es wird geraten, zum Baden möglichst keine Wertsachen mitzunehmen oder sie zumindest nicht unbeaufsichtigt zu lassen.