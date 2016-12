Radolfzell BUND organisiert Busfahrt zur Groß-Demo in Berlin

Mehrere Verbände rufen auf, am Samstag, 21. Januar, gegen Entwicklungen in der Agrar- und Umweltpolitik auf die Straße zu gehen. Anmeldungen sind noch möglich.

Radolfzell (sk) Der BUND bietet eine Busfahrt ab Radolfzell und ab Singen zu einer Demonstration in Berlin an. Mehrere Verbände von Verbraucherinitiativen, des Natur-, Tier- und Umweltschutzes sowie der Eine-Welt-Bewegung rufen auf, dort am Samstag, 21. Januar, gegen Entwicklungen in der Agrar- und Umweltpolitik auf die Straße zu gehen. Die Veranstalter erwarten laut einer Presseerklärung mehre zehntausend Teilnehmer. Der Demonstrationszug macht unter anderem Station am Bundeskanzleramt. Themen sind laut Presseinfo unter anderem die Fusion von Bayer und dem Düngemittel-, Saatgut- und Chemiekonzern Monsanto, Massentierhaltung, Gentechnik, Monokultur und die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA. Es gehe die Umweltbewegung "für eine gesunde und nachhaltige Landwirtschaft für alle weltweit und gegen die ,Grüne Woche' in Berlin auf die Straße", so die Organisatoren.

Der Bus fährt bereits am Freitag, 20. Januar, und zwar um 19 Uhr ab Bahnhof Radolfzell und um 19.30 Uhr ab Bahnhof Singen. Kosten für Fahrt, Übernachtung und Frühstück: 90 Euro. Die Demonstration in Berlin beginnt dann am Samstag um 12 Uhr am Potsdamer Platz. Mit Treckerkonvoi soll es durch die Innenstadt gehen.

Im Anschluss an die Demonstration gibt es im Heinrich-Böll-Haus eine Suppe, so die Organisatoren weiter. Dort soll es im großen Saal auch einen Austausch vieler weltweit agierender Initiativen "für eine bessere Landwirtschaft" geben, wie es in der Presseerklärung heißt. Anmeldungen nimmt Mitorganisator Thomas Jochim entgegen, unter Telefon (0 77 33) 97 76 97 und per E-Mail an thomas.jochim@web.de