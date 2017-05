Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Wer hatte nun Vorfahrt? bei einem Zusammenstoß von Auto und Fahrrad sucht die Polizei Zeugen.

Beim Abbiegen von der Sankt-Nikolaus-Straße auf die Singener Straße hat am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, eine 47-jährige Autofahrerin eine 32-jährige Radfahrerin auf dem Radweg übersehen. Wegen der roten Fußgängerampel in der Singener Straße musste die Auto-Fahrerin laut Bericht der Polizei an der Einmündung zunächst warten. Ein auf Höhe der Kirche haltender unbekannter Autofahrer soll der Fahrerin durch die Betätigung der Lichthupe anschließend Zeichen gegeben haben, sie auf die Singener Straße einfahren zu lassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radlerin. Die Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 95 06 60, bittet den unbekannten Verkehrsteilnehmer, der die Lichthupe betätigte und sonstige Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.