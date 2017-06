Radolfzell Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall in der Friedrich-Werber-Straße am Mittwochabend ist ein Rollerfahrer verletzt worden und ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden.

Laut Mitteilung der Polizei sei eine 57-jährige Autofahrerin in Richtung Eisenbahnstraße gefahren und habe sich in Höhe des ZG Raiffeisenmarkts auf die Abbiegespur eingeordnet. Dabei übersah sie ihren eigenen Angaben zufolge wegen der blendenden Sonne einen abbiegenden Motorrollerfahrer. Dieser sei beim Aufprall über das Auto hinweg auf die Fahrbahn geschleudert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Mann, der Prellungen und Schürfungen erlitt, konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.