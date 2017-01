Radolfzell Autofahrer und Radler haben es jetzt schwer

Ob bei Autos oder bei Fahrrädern: Die Kälte fordert Technik und Geduld heraus. Und Kfz-Mechaniker haben derzeit mächtig viel zu tun. Was heimische Experten Autofahrern und Radlern für den Winter raten.

Die Winterzeit ist für Autofahrer nicht sonderlich angenehm – wer nicht gerade eine Garage besitzt, für den beginnt der Morgen oftmals mit dem Freikratzen der Scheiben. Für Radfahrer wird es sogar noch ungemütlicher. Spätestens wenn man sich mühevoll mit dem Rad durch aufgeschobenen Schnee am Fahrbahnrand gequält hat oder beim Bremsen ins Rutschen gerät, verflucht man die kalte Jahreszeit. Für beide Verkehrsteilnehmer ist es deshalb ratsam, sich auf die winterlichen Hürden einzustellen. Das kann Kfz-Innungsobermeister Hansjörg Blender nur bestätigen. In seinem eigenen Betrieb hatte er nach diesem Wochenende genau wie andere Werkstätten in der Region alle Hände damit zu tun, Fahrzeuge wieder flott zu kriegen.

Der Klassiker aller Winter-Autopannen ist die Batterie, die ihren Dienst versagt: "Am Wochenende sind viele Batterien in die Knie gegangen und am Montag war in Werkstätten Halli-Galli", berichtet Hansjörg Blender. Dabei kann man durchaus vorsorgen: "Auch wenn Batterien heute länger halten als früher, belasten sie die vielen Verbraucher im Winter stark. Da ist Nachladen durchaus sinnvoll", rät der Innungs-Obermeister. Vielfach reicht die Rückladung der Batterie durch die Lichtmaschine des Fahrzeugs im Winter einfach nicht mehr aus. Das Nachladen ist mit einem entsprechenden Gerät zu Hause oder in einer Werkstatt möglich.

Besonderes Augenmerk sollten Autofahrer auch auf die Reifen legen. "Mit der Mindestprofiltiefe von 1,5 Millimetern bei Winterreifen fährt es sich wie mit Slicks bei Regen", erklärt Blender. Er rät deshalb zu einer Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern. Die in der Bodenseeregion beliebten Allwetterreifen sind für einen echten Winter ebenfalls nur bedingt geeignet. "Vielfahrer, Wintersportler und alle, die bei jeder Tageszeit unterwegs sind, sollten lieber Winterreifen nutzen", sagt Blender. Ferner sollte man des Öfteren die Lampen überprüfen. "Bei Schneetreiben mit einem Licht zu fahren, ist gefährlich", warnt der Kfz-Innungs-Obermeister. Auch das Scheibenwischwasser ist wichtig: Die niedrig stehende Sonne verursacht bei unsauberen Scheiben besonders schlechte Sicht.

Generell sollte man bei Glätte seinen Fahrstil anpassen. "Abstände einhalten, die Geschwindigkeit reduzieren und lieber zurückschalten statt bremsen", rät Blender. Die Regeln sind durchaus auf Radfahrer übertragbar. "Man muss einfach vorsichtig fahren", sagt Hanspeter Bürgel, Vorsitzender des Radolfzeller Ortsverbands des Allgemeinden Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Auch rät er, mit Licht zu fahren. Besonders vorsichtig sollten die Radfahrer beim Bremsen und Lenken sein. "Nicht zu scharf bremsen, schon gar nicht vorne und nicht hektisch lenken", rät der passionierte Radfahrer, der auch im Winter mit dem Drahtesel unterwegs ist. Schnee auf Radwegen und an den Fahrbahnrändern erhöhen seiner Ansicht nach das Risiko eines Sturzes. "Wenn der Radweg nicht verkehrssicher ist, darf man auch auf der Straße fahren", sagt er. Die wiederum ist bei Schnee ohnehin schon schmaler, weshalb das Unfallrisiko steigt. "Zum Glück fahren die meisten im Winter vorsichtiger, so dass es nicht mehr Unfälle gibt als in anderen Jahreszeiten", sagt Hansjörg Blender.



Das Radeln auf der Straße

Laut Straßenverkehrsordnung ist es Radfahrern erlaubt, die Straße zu benutzen, wenn ein vorhandener Radweg das sichere (zumutbare) Radfahren nicht mehr ermöglicht. Das gilt auch für Radwege, für die eine Benutzungspflicht besteht (mit blauen Hinweisschildern). Welche Fahrbahn im einzelnen Fall die sichere für den Radfahrer ist, hängt immer von der aktuellen Situation (zum Beispiel Schnee) oder den Verkehrsverhältnissen ab.