Radolfzell Autofahrer fährt Radfahrer an und begeht Fahrerflucht

Autofahrer fährt Radfahrer an und begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Autofahrer übersieht am Kreisverkehr in der Böhringer Straße einen Radfahrer.

Ein 14-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr von einem noch unbekannten Autofahrer angefahren worden. Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Unfall. Der etwa 18 bis 20 Jahre alte Autofahrer soll laut Bericht der Polizei vom Tankstellengelände am Kreisverkehr auf die Böhringer Straße eingefahren sein und dabei den auf dem Radweg in Richtung Böhringen fahrenden 14-Jährigen übersehen haben. Durch den Zusammenstoß stürzte der 14-Jährige und zog sich dabei Schürfungen und Prellungen zu. Ohne sich um ihn zu kümmern, fuhr der Autofahrer mit seinem weißen Pkw davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.