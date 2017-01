Radolfzell Auto überschlägt sich auf schneeglatter Straße

Ein 76-Jähriger und seine 74 Jahre alte Beifahrerin haben sich auf schneeglatter Straße zwischen Reute und Stahringen mit ihrem Auto überschlagen. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag, gegen 14.45 Uhr. Der 76-Jährige habe die Kontrolle über das Auto verloren, das nach links von der Straße geschleudert sei. Dort habe sich das Auto überschlagen. Der Mann und die Frau erlitten dabei laut der Meldung leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt.