Ausweichmanöver: Autofahrer landet im Straßengraben

Um einen Zusammenstoß auf der B34 vor Stahringen zu verhindern, musste ein Autofahrer ausweichen und landete im Straßengraben. das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Ausweichmanöver an der Einmündung B34/Zur Schanz am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Straßengraben gelandet. Ein aus Richtung Stahringen kommender 81-jähriger Autofahrer missachtete laut Bericht der Polizei an der Einmündung zur B 34 die Vorfahrt des dort in Richtung Radolfzell fahrenden anderen Autos. Um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 36-Jährige eine Vollbremsung einleiten und mit seinem Pkw ausweichen. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und landete schließlich im Straßengraben. An seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Personen wurden nicht verletzt.