Radolfzell Ausstellung von Klaus Küster: Neuer Blick auf das Bekannte

Klaus Küster zeigt im Österreichischen Schlösschen vertraute, aber dennoch ungewöhnliche Bilder von Radolfzell.

Der Gewölbekeller im Österreichischen Schlösschen hält eine Überraschung für den Publikumsverkehr bereit. In der Stadtbibliothek zeigt der Goldschmied, Maler und Fotograf Klaus Küster großformatige Fotocollagen von Radolfzeller Sehnsuchtsbilder, die man so nie zu sehen bekommt. Da steht das Münster schon mal in der Poststraße, das Urkundenhäuschen vor der Liebesinsel oder ein unterirdischer Seezugang am Obertor – bevölkert von Menschen aus San Francisco. Klaus Küster erschafft mit seinen Fotocollagen ein Radolfzell, dass dem Betrachter im ersten Moment vertraut erscheint, aber das wir so nicht kennen. Die Ausstellung ist bis zum 29. April zu sehen und zeigt auch das Innere des Radolfzeller Münsters in einem überdimensionalen Formen- und Farbenspektakel.

Unfreiwillig gewinnt die Ausstellung an politischem Gewicht. Die 750 Jahre alte Kreisstadt erscheint in den Collagen des Künstlers Küster vertraut und fremd zugleich. "Kann die Identität der Stadt behalten werden – so wie wir sie in ihrer historischen Form kennen?", stellt bei der Vernissage der Gemeinderat und Laudator Siegfried Lehmann von der Ausstellung angeregt als Frage in den vollbesetzten Raum. Das Vorstandsmitglied des Radolfzeller Kunstvereines oszilliert mit seiner Befindlichkeit zwischen dem Ideenreichtum der Fotocollagen und der potentiellen Realität innerstädtischer Bebauung. "Wo befinde ich mich eigentlich?", zeigt sich Lehmann irritiert. Radolfzell erscheint in den Collagen sowohl real, irreal wie surreal.

Klaus Küster fügte für die Ausstellung originale Bilder seiner Fotografien zu neuartigen und farbintensiven Collagen und Unikaten zusammen. Neben den fotografischen Highlights der Stadt zeigt er auch zwei unterschiedlich temperierte Aufnahmen vom Kirchenschiff des Radolfzeller Münsters. Dabei schichtete er sechs verschiedene Panorama-Bilder übereinander, die einerseits die Architektur der Gotik betonen wie die Besonderheit des Kreuzes, des Hausherrenschreines und der Kanzel hervorheben.