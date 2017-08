Radolfzell Ausstehender Haftbefehl: Nach einer Ruhestörung folgt die Festnahme

Ein junger Mann ist am Bahnhof in Radolfzell lautstark unterwegs. Erst kommen die Beamten wegen einer Ruhestörung und erleben anschließend eine Überraschung: Eigentlich sollte der jungen Mann im Gefängnis sein

Wegen einer Ruhestörung musste die Polizei am Montagabend, gegen 21 Uhr, an den Bahnhof in Radolfzell fahren. Laut Polizeibericht überprüften die Beamten einen 26-jährigen Mann. Bereits zuvor war er wegen Pöbeleien am Konzertsegel aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann noch ein aktueller Haftbefehl ausstand. Er sollte noch eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten verbüßen. Kurzerhand nahm ihn die Polizei fest und lieferte ihn anschließend in einer Justizvollzugsanstalt ein.