Radolfzell Auftrag an Architekten für Neubau-Planung eines Pflegeheims geht raus

Ein Umbau des Pflegeheims Heilig Geist in der Altstadt von Radolfzell kommt zu teuer

Auch das geschieht im Radolfzeller Gemeinderat. Oberbürgermeister Martin Staab sah nach der Beratung über die Zukunftsplanung für das Altenpflegeheim Hospital zum Heiligen Geist „Licht am Ende des Tunnels“. Oder: Es geht voran. Zumindest sind sich alle einig, wie es weitergehen soll. Für den Neubau des Pflegeheims mit 98 Einzelzimmern neben dem Krankenhaus auf der Mettnau sollen Entwürfe eingeholt werden, das bestehende Pflegeheim in den denkmalgeschützten Gebäuden in der See- und Poststraße soll nach Bezug des neuen Hauses aufgegeben werden.

Doch die Hürden für das neue Pflegeheim sind nach wie vor hoch. Als Baukosten sind zwölf Millionen Euro angesetzt, das Grundstück befindet sich bereits im Eigentum der Stiftung. Dennoch verlangt das Regierungspräsidium als Rechtaufsicht viel Eigenkapital zur Finanzierung des Projekts. Siegfried Lehmann von den Grünen warnte: „Wir dürfen da nichts draufsetzen, was die Finanzierung belastet, 70 Prozent Eigenkapitalquote sind ein scharfes Schwert.“

Das heißt für die Stiftung, dass sie für das Projekt 8,4 Millionen Euro liquide Mittel aufbringen muss und nur 3,6 Millionen Euro als Darlehen aufnehmen darf. Was Sozialbürgermeisterin Monika Laule erläuterte: „Das Stiftungsvermögen muss erhalten bleiben und damit sorgsam umgegangen werden.“ Darunter verstehen Stadtverwaltung wie Gemeinderat die Veräußerung der Stiftungsgrundstücke auf der Weinburg und die Re-Investition der Erlöse in das neue Pflegeheim.

Auch das Regierungspräsidium erachte die Neubaulösung eines Pflegeheims für sinnvoll, so die Stadtverwaltung. Was die Aufsichtsbehörde als keine sinnvolle Investition in die Zukunft befände, wäre ein Umbau des bestehenden Heims mit dem Abbau der Doppelzimmer. Das käme zu teuer. Oder wie es Bürgermeisterin Laule formuliert: „Damit wird keine wirtschaftliche Situation auf Dauer befördert.“

CDU-Stadträtin Martina Gleich kritisierte: „Grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg, aber für meine Begriffe darf es schneller gehen.“ Die seit 2009 bestehenden Gesetzeslage, dass in Pflegeheimen im Jahr 2019 das Einzelzimmer zur Pflicht wird, war für Siegfried Lehmann Anlass zur Unruhe. Er befürchtete, dass der Stiftung ohne schnelles Handeln die Heimgenehmigung entzogen werden könnte. Bürgermeisterin Laule beruhigte: „Wir sind mit der Heimaufsicht im Gespräch. Wenn ein Bezug im neuen Pflegeheim in Aussicht steht, ist eine Genehmigung möglich.“

Für Walter Hiller (Freie Wähler) war der Punkt gekommen, in praktisches Handeln überzugehen: „Wir müssen vorwärts kommen und Architekten beauftragen, um eine Schätzung der Kosten zu bekommen.“ Das sicherte die Verwaltung mit einer Mehrfachbeauftragung von Architekten nach der Sommerpause zu. Diese Form entspräche einem beschränkten Wettbewerb. „Nach der Vergabeordnung müssen wir ausschreiben“, sagte Thomas Nöken vom Fachbereich Bauen.

