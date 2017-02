Radolfzell Auftakt für die Narren im Nachthemd beim Hemdglonker

Mit dem Hemdglonker-Umzug beginnt am Mittwochabend in Radolfzell die Hauptzeit der Fasnacht.

Wenn sich auf 19 Uhr Tausende weiß gekleidete Narren in der Innenstadt treffen, dann ist Hemdglonker-Abend in Radolfzell. Traditionsgemäß findet der Umzug im Gegensatz zu anderen Städten bereits einen Tag vor dem Schmotzigen Dunschtig statt.

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren den Umzugsweg geändert. Wo die Narren noch 2015 eine zweite Runde durch die Seestraße zogen, führte die Route im vergangenen Jahr über den Marktplatz und durch die Kaufhausstraße zur Seestraße zurück und bis zum Umzugsende am Scheffelhof. Dieser Weg habe sich bewährt, sagt Hansjörg Blender von der Narrizella. Daher werde die Streckenführung auch in diesem Jahr so beibehalten. Ein Vorteil daran: Die Narren sehen bereits während des Umzuges, was auf dem Marktplatz anschließend geboten ist – auf der Brauchtumsbühne und bei der Party mit DJ.

Die Zeiten, in denen der Hemdglonker in Radolfzell immer wieder mit Alkoholexzessen und Gewalttaten von sich reden machte, gehören laut Hansjörg Blender der Vergangenheit an: "Die Narrizella und der Turnverein als Organisatoren aber auch die Polizei und die Sicherheitsdienste freuen sich, dass der Hemdglonker mittlerweile eine friedliche und schöne Fasnachtsveranstaltung ist, auf der sich auch viele Familien wohlfühlen." Ausnahmen gebe es leider immer, so Hansjörg Blender. Er ist allerdings davon überzeugt, dass vor allem das Verbot von branntweinhaltigen Getränken zu einem friedlichen Abend beiträgt. Diese werden im Rahmen der Veranstaltung nicht verkauft. Zwar sei es kaum zu unterbinden, dass manche dementsprechende Getränke von zu Hause mitbrächten. Das Vertrauen, das die Organisatoren in die Teilnehmer setzten, habe sich allerdings bewährt. Das Konzept funktioniere in der Praxis gut.

Das muss es auch angesichts des Aufwands, den die Organisatoren betreiben. 3500 Euro kostet der Hemdglonker-Abend die Narrizella. Ausgaben die sich für einen schönen Fasnachtsabend zum Auftakt auch lohnen, finden die Organisatoren.