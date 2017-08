Radolfzell Aufmerksam: 13-Jähriger entdeckt dreiste Diebin

Eine dreiste Diebin ist in Radolfzell mit Hilfe von einem 13 Jahre alten Jungen und weiterer aufmerksamer Zeugen gestellt worden.

Mit der Hilfe eines 13-Jährigen und weiteren Zeugen ist es gelungen, am Samstagmittag eine 27-jährige Tatverdächtige nach einem Diebstahl vorläufig festzunehmen. Die schwangere Frau klingelte laut Bericht der Polizei an einer Wohnungstür in der Straße Sonnenhalde und bat um eine Spende. Nachdem ihr dies verweigert wurde, gab sie vor auf die Toilette zu müssen, was ihr von den Bewohnern gestattet wurde und fragte anschließend noch nach einem Glas Wasser, das sie ebenfalls erhielt. Während des Aufenthalts in der Wohnung soll es der 27-Jährigen gelungen sein, unbemerkt aus einer vorgefundenen Geldbörse 100 Euro zu entwenden. Nachdem sie die Wohnung verlassen hatte, fanden die Bewohner die leere Geldbörse im Bad unter einem Handtuch versteckt und nahmen darauf die Verfolgung auf. Da die Tatverdächtige im Bereich der Kirche aus den Augen verloren wurde, bat die Geschädigte eine Gruppe von Kindern um Mithilfe, worauf der 13-Jährige die Polizei verständigte. Auch weitere Personen, die auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, beteiligten sich mit Fahrrädern an der Suche der flüchtenden Diebin, worauf eine Streife nach einem entsprechenden Hinweis die Frau im Bereich des Mooshofes antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Versteckt in ihrer Unterwäsche fand eine Beamtin bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen exakt den gestohlenen Bargeldbetrag. Die Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.