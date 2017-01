Eine Autofahrerin ist am Montag, gegen 8.15 Uhr gegen ein anderes Auto gefahren.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau aus Unachtsamkeit auf das haltende Auto vor ihr fuhr. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach geschah der Vorfall in der Haselbrunnstraße in Radolfzell. An beiden Autos sei ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei niemand.