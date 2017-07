Radolfzell Auffahrunfall in der Schützenstraße

Ein 37-Jähriger ist mit seinem Wagen kurz vor dem Kreisverkehr einem anderen Auto aufgefahren.

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist in der Schützenstraße, kurz vor dem Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße, auf einem vorrausfahrenden Wagen aufgefahren. Laut Bericht der Polizei soll der Unfall am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit passiert sein. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des 37-Jährigen, an dem ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden, während am noch fahrbereit gebliebenen anderen Auto der Schaden auf rund 2500 Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt.